رسو أول سفينة حربية تركية في إسرائيل منذ أكثر من عقد

جاك غير ا ف ب

الفرقاطة التركية "كمال ريس" راسية في مرفأ حيفا في شمال إسرائيل في الثالث من أيلول/سبتمبر 2022

حيفا (اسرائيل) (أ ف ب) – رست سفينة حربية تركية في نهاية الأسبوع في إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 2010، في أعقاب استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما أفاد مسؤولون ووكالة فرانس برس الأحد.

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وشاهد فريق وكالة فرانس برس الفرقاطة "كمال ريس" راسية الأحد في مرفأ مدينة حيفا الشمالية التي تتخذ البحرية الإسرائيلية منها مقرًّا.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن السفينة الحربية هذه متوقفة لبعض الوقت في إطار "أنشطة حلف شمال الأطلسي".

في أنقرة، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنه من المقرر أن تبقى الفرقاطة في مرفأ حيفا حتى السادس من أيلول/سبتمبر.

بعد أشهر من التقارب الدبلوماسي، أعلنت إسرائيل وتركيا في 17 آب/أغسطس استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى البلدين.

جُمّدت العلاقات بين البلدين بعد أزمة في العام 2010 عندما قتل عشرة مدنيين أتراك في هجوم إسرائيلي استهدف السفينة "مافي مرمرة" التي كانت في طريقها لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومذاك لم ترسُ أية سفينة حربية في إسرائيل.

© 2022 AFP