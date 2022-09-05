الأوكرانيون يؤكدون إحراز تقدم في الجنوب

سيرغي بوبوك ا ف ب

عنصر في فرق الإنقاذ يتفقد الدمار في موقع ضربة صاروخية روسية في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا في 4 أيلول/سبتمبر 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن الأوكرانيون أنهم دمروا مستودع ذخائر وجسرا عائما واستعادوا عدة بلدات في سياق هجومهم المضاد في جنوب أوكرانيا.

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وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ليل الأحد الإثنين على فيسبوك أنه "تم تدمير مستودع ذخائر للعدو قرب تومينا بالكا" البلدة الواقعة إلى غرب خيرسون، وجسر عائم قرب قرية لفوفي ومركز تفتيش للجيش الروسي إلى جنوب شرق خيرسون.

من جانبه أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعادة "بلدتين في الجنوب" وبلدة ثالثة في الشرق لم يذكر أسماءها، وذلك في رسالته اليومية مساء الأحد.

وأكد مساعد رئيس الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشنكو أن العلم الأوكراني رفع في قرية فيسوكوبيليا في شرق منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الروس بصورة شبه كاملة.

واحتلت القوات الروسية هذه البلدة في منتصف آذار/مارس وباتت قريبة من خط الجبهة منذ نهاية حزيران/يونيو حين اقترب منها الجيش الأوكراني، وفق وسائل إعلام.

ورأى "معهد دراسة الحرب" في تقرير أصدره الأحد أن "الهجوم المضاد الأوكراني أحرز تقدما يمكن التثبت منه في الجنوب والشرق".

وتابع مركز الدراسات أن "القوات الأوكرانية تتقدم على طول عدة محاور في غرب منطقة خيرسون وأرست السيطرة على مساحة من الجانب الآخر من نهر سيفيرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك".

وذكرت القيادة الجنوبية الأوكرانية أن قوات كييف تسعى بشكل أوليّ لإحداث بلبلة في "نظام إدارة القوات والنظام اللوجستي" للجيش الروسي بواسطة ضربات جوية وقصف مدفعي.

وبعدما فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف انسحبت شمالا وركزت هجومها على شرق أوكرانيا وجنوبها.

© 2022 AFP