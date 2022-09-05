كيروش يقترب من العودة لتدريب منتخب إيران قبيل المونديال (تقارير)

كريم جعفر أ ف ب/ارشيف

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خلال قيادته منتخب إيران في مبارة ضد قطر في 23 آذار/مارس 2017.

طهران (أ ف ب) – رجّحت وسائل إعلام إيرانية الإثنين أن يعود البرتغالي كارلوس كيروش قريبا الى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.

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ويأتي ترجيح كفّة حلول المخضرم البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوتشيتش في تدريب "تيم ملّي"، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي، والذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع البرتغالي.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018. وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

وكتبت صحيفة "إيران ورزشي" الرياضية الحكومية الإثنين "اتحاد كرة القدم سيعلن من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب".

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي الى تيم ملّي".

وخلال حملته للانتخابات التي جرت في 30 آب/أغسطس، رأى تاج أن كيروش "خيار جدي" لتدريب المنتخب خصوصا في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وفي حال تأكيد الخطوة رسميا، سينهي تعيين كيروش جدلا متواصلا منذ أسابيع بشأن مصير سكوتشيتش كمدرب لإيران.

ففي 17 تموز/يوليو، أعلن الاتحاد المحلي الابقاء على الكرواتي في منصبه، بعد أقل من أسبوع على تأكيد "إرنا" أن اللجنة الفنية للاتحاد أوصت بإقالة المدرب البالغ 53 عاما.

الا أن الوكالة الرسمية ألمحت في حينه الى أن ذلك لن يضمن بقاء سكوتشيتش مدربا حتى المونديال، مشيرة الى أن "القرار النهائي" بذلك سيتخذ بعد انتخابات رئاسة الاتحاد.

وكان المدرب الكرواتي عيّن في شباط/فبراير 2020 على رأس الادارة الفنية للمنتخب الإيراني الذي حقق 15 فوزا في 18 مباراة خاضها بإشرافه.

ووصل سكوتشيتش الى رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعدما راكم خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط، وأصبح خامس مدرب كرواتي مع "تيم ميلي" بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلاجيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، نجح في قيادة "تيم ملّي" الى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وانكلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

© 2022 AFP