مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يحذر بأن الصومال "على حافة المجاعة"

إيدواردو سوتيراس أ ف ب

مخيم عشوائي للنازحين في هارغيسا في شمال الصومال في 16 أيلول/سبتمبر 2021

نيروبي (أ ف ب) – أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الإثنين أن الصومال "على حافة المجاعة" موجها "تنبيها أخيرا" قبل كارثة قد تحل على البلد "بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر".

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وقال غريفيث خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إن "المجاعة على الأبواب. اليوم أوجه تنبيهي الأخير. يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من هذه السنة".

وحذر بأن الكارثة ستطال منطقتي بيدوة وبورهكبا في جنوب البلاد.

وأعرب غريفيث الذي وصل الخميس إلى الصومال عن "صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين".

وتواجه الصومال جفافا غير مسبوق يطال 7,8 ملايين شخص يشكلون نصف السكان تقريبا، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة.

© 2022 AFP