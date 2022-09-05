وفاة طيار جنوب افريقي بسقوط طائرة شراعية للهواة في دبي

جوزيبي كاكاتشه ا ف ب/ارشيف

برج خليفة أطول برج في العالم في وسط دبي

دبي (أ ف ب) – سقطت طائرة شراعية للهواة في دبي ما تسبّب في مقتل طيار، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية نقلا عن سلطات الطيران المدني في الدولة الخليجية، من دون أن يتضح سبب الحادث.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الوكالة إنّ قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أعلن عن "سقوط طائرة شراعية للهواة (باراموتور) في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي".

وأضافت "أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب افريقي، وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث".

والاسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بسبب عطل فني.

وأكّدت الهيئة أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجّه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص وقد سقطت في منطقة خالية من الأفراد.

© 2022 AFP