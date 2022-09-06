باكياو لخوض نزال استعراضي في السعودية

تيد الجيبي ا ف ب

سيعقد باكياو محادثات حول نزال في ضد جابر زياني في الرياض

مانيلا (أ ف ب) – قال الملاكم الفيليبيني ماني باكياو، المعتزل العام الماضي للمنافسة ضمن السباق الرئاسي في بلاده، الثلاثاء لوكالة فرانس انه يفكّر بخوض مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية في كانون الثاني/يناير المقبل.

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وسيعقد بطل العالم السابق في ست فئات مختلفة والبالغ 43 عاماً محادثات حول نزال ضد زميله السابق في التمارين الفرنسي جابر زياني في الرياض.

باكياو الذي استبعد سابقاً العودة إلى عالم الملاكمة الاحترافية، قال عبر الهاتف من منزله في جنرال سانتوس حيث يستعد لمباراة خيرية لصالح أوكرانيا ضد أحد مستخدمي يوتيوب المعروفين "سنستهل المفاوضات".

أنهى مسيرة امتدت 26 عاماً بخسارة بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس أوغاس في لاس فيغاس في آب/أغسطس 2021، علماً ان السيناتور السابق منذ 2016 قد اخفق مطلع السنة في السباق على مركز رئيس البلاد.

وعن نزاله الخيري المقبل من 6 جولات ضد الضخم دي كاي يوو، الخبير في الألعاب القتالية في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل في سيول، قال باكياو الذي يسير على خطى اسطورة الملاكمة فلويد مايويذر جونيور بخوض النزالات الاستعراضية، إنه "سأستعد كما لو أني سأخوض نزالاً حقيقياً".

م ف ف/جأش/ا ح

© 2022 AFP