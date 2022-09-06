دوري أبطال أوروبا: أوباميانغ قد يسجل بدايته مع تشلسي رغم كسر في حنكه

جوزيب لاغو ا ف ب

الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ قبيل مباراة ودية لبرشلونة الاسباني ضد مانشستر سيتي الإنكليزي. برشلونة في 24 اب/اغسطس 2022

زغرب (أ ف ب) – قد يُسجّل المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بدايته مع فريقه الجديد تشلسي الإنكليزي الثلاثاء ضد دينامو زغرب الكرواتي الذي يستقبل النادي اللندني في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم كسر في حنكه أصيب به خلال عملية سطو على منزله.

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أعاد تشلسي الهداف الغابوني الى الدوري الممتاز بالحصول على خدماته من برشلونة الإسباني قبيل اقفال باب الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي، موقعاً معه عقداً لمدة عامين بعد أشهر معدودة على تركه الجار اللندني أرسنال بسبب توتر علاقته مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ولم يتمكن ابن الـ33 عاماً من المشاركة في مباراة السبت في الدوري المحلي ضد الجار وست هام (2-1) بسبب الكسر الذي أصيب به في حنكه، بعدما وقع ضحية عملية سطو مسلح عنيفة في منزله ببرشلونة خلال الساعات الأولى من فجر الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "إل باييس" أن أربعة رجال على الأقل اقتحموا منزله في كاستيلديفيلس بالقرب من برشلونة عبر الحديقة، وهدّدوه هو وزوجته بالمسدسات والقضبان الحديدية وضربوه.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللصوص فروا بالسيارة بعد إجبار الغابوني الدولي على فتح خزنة والفرار بالجواهر التي كانت بداخلها.

وخلافاً للتوقعات، قرر المدرب الألماني لتشلسي توماس توخل أن يدرج اسم أوباميانغ في التشكيلة التي تواجه دينامو زغرب، لكنه سيرتدي قناعاً واقياً في حال مشاركته.

وقال توخل الإثنين إن "+أوبا+ طموح جداً، مركز جداً ومتعطش للعب معنا ولإثبات نقطة ما (للرد على أرسنال بأنه ما زال هدافاً كبيراً). لهذا السبب هو هنا"، مضيفاً "إذا كان مستعداً للعب منذ البداية، فليس بإمكانه أن يلعب 90 دقيقة وبالتالي يتعين علينا اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة الدقائق (وجوده في الملعب)".

وتابع "من الواضح أنه يحتاج الى الدقائق (في أرضية الملعب) لاستعادة لياقته الكاملة، ولذلك يتعين علينا إيجاد الحل إن كان بجلوسه على مقاعد البدلاء أو اللعب أساسياً".

ومن المرجح أيضاً أن يخوض لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، المعار من يوفنتوس الإيطالي، مباراته الأولى بقميص النادي اللندني، فيما يستمر غياب لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.

وقرّر توخل السفر الى زغرب من دون قلب دفاعه المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا (37 عاماً) من أجل منحه فرصة لالتقاط أنفاسه بعدما "لعب كل دقيقة حتى الآن" وفق ما أفاد المدرب الألماني، مضيفاً "لقد حان الوقت لمنحه استراحة بدلاً من وضعه على مقاعد البدلاء واجباره على السفر. يمكنه العمل على استعادة عافيته".

© 2022 AFP