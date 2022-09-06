سعودية حكم عليها بالسجن لاستخدامها تويتر دينت بتهمة "الطعن" في الأسرة الحاكمة (مستند

فايز نور الدين ا ف ب/AFP

الرياض (أ ف ب) – أظهرت وثائق قانونية أطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء أن المواطنة السعودية التي حكم عليها بالسجن 45 عاما لاستخدامها موقع تويتر، دينت بتهمة "الطعن" في عدالة ملك وولي عهد المملكة.

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وصدر الحكم القاسي الشهر الماضي وأثار تنديدا دوليا، بعد أقل من شهر على تعبير الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارته إلى السعودية في منتصف تموز/يوليو التي أثارت جدلا.

وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من صك الحكم الصادر في حق السعودية نورة القحطاني من مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها في واشنطن والتي أسسها الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق منها من مصدر مستقل كما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

وحوكمت القحطاني البالغة حوالى 50 عاما وأم لخمسة ابناء وتعاني من مرض السكري بحسب أوراق القضية، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في الرابع من تموز/يوليو 2021.

وهي ليست ناشطة معروفة ويتابع حسابها المذكور في أوراق القضية نحو 600 شخص فقط، ومن غير المعروف كيف لفتت انتباه الاجهزة الأمنية السعودية.

وتشير أوراق القضية المؤرخة في 9 أب/أغسطس الفائت إلى إصدار محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض حكما بسجن القحطاني لمدة 45 عاما "لاستخدامها الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالطعن في ديانة وعدالة الملك وولي العهد" الحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان.

كذلك، دانتها بتهمة "التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة ونشرها تغريدات كاذبة ومغرضة والإساءة لرموز الدولة ومسؤوليها والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين على ذمة قضايا أمنية"، من دون أن تقدم تفاصيل.

"عقوبة أشد"

وقررت المحكمة منعها من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن، وهو إجراء عقابي تتخذه السلطات السعودية ضد معظم المدانين في قضايا حقوقية.

وكانت المحكمة تنظر في استئناف من النيابة ومحاميها في حكم صدر في حقها في شباط/فبراير 2022 يقضي بسجنها ست سنوات ونصف السنة مع منع من السفر لمدة مماثلة.

ورأت النيابة العامة في طعنها أنّ الحكم بالسجن ست سنوات ونصف السنة "قليل بالنظر إلى جرائمها التي تستحق عقوبة أشد".

من جهته، قال محاميها في معرض طعنه بالحكم الأول بحسب صك الحكم إنّ موكلته "ليس لديها سوابق جنائية وهي الآن تائبة ونادمة على ما بدر منها من تغريدات".

كذلك، أكّد أنّ الجرائم المنسوبة إليها "لم تخرج عن برنامج التواصل الاجتماعي تويتر سواء بالتغريد او مشاركة التغريدات او التعليق عليها"، مشيرا إلى أنّه "لم يكن الغرض منها هو تنفيذ جريمة إرهابية وانه لا يوجد ما يفيد تواصلها مع أي كيان إرهابي أو انضمامها لجماعة ارهابية".

"موجة من الخوف"

ويضم حساب القحطاني على تويتر، المذكور في أوراق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضد الحكومة السعودية خلال يوم عرفة العام الماضي، قبل أن يتوقف عن التغريد في 4 تموز/يوليو.

ووضع الحساب خلفية ووسم تقول "شارك في احتجاج يوم عرفة 7/19" من عام 2021.

كذلك، أعادت تغريدات تحذر من محاولات السلطات توقيف من يقفون خلف هذه الدعوات. ولم تحدث احتجاجات فعلية في السعودية في هذا التاريخ.

ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.

وكثّفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء بايدن بولي العهد السعودي في جدة في السعودية.

ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة إلى دولة "منبوذة" على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر عبد الله العودة مدير الأبحاث في مؤسسة داون أنّ الحكم ضد القحطاني "بات الآن جزءا من النمط" السائد في السعودية، بعد زيارة بايدن للمملكة.

وأفاد العودة وكالة فرانس برس أن "استهداف الناس العاديين يهدف إلى إرسال موجة من الخوف إلى السكان المحليين والجمهور السعودي للامتناع حتى عن انتقاد الحكومة السعودية عبر حسابات تويتر مجهولة المصدر".

© 2022 AFP