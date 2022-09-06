ضربات إسرائيلية جديدة تضع مطار حلب في سوريا "خارج الخدمة"

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب) – تعرض مطار حلب في شمال سوريا مساء الثلاثاء لضربات إسرائيلية ألحقت أَضرارا بالمدرج ما أدى إلى توقف العمل فيه.

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وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مطار حلب في أقل من أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "حوالي الساعة الثامنة و16 دقيقة من مساء اليوم (الثلاثاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي (..) ما أدى إلى "أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

وكانت الوكالة في وقت سابق ذكرت أن الدفاعات الجوية السوري اعترضت بعض الصواريخ وتحدثت عن أضرار مادية.

وعقب ذلك أعلنت شركة "أجنحة الشام" الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا "بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ في لندن مقرّاً ويعتمد على شبكة من المصادر "دوت انفجارات في محيط حي المالكية قرب مطار حلب الدولي، نتيجة استهداف إسرائيلي لمستودعات تابعة للميليشيات الموالية لإيران، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها".

وأضاف "كما استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، مدرج مطار حلب الدولي، ومحيط المطار بصاروخين على الأقل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة".

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية على جارتها الشمالية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

© 2022 AFP