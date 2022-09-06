فلاشينغ ميدوز: النروجي رود أول المتأهلين إلى نصف النهائي

النروجي كاسبر رود خلال مباراته ضد الايطالي ماتيو بيريتيني في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز في السادس من أيلول/سبتمبر 2022.

نيويورك (أ ف ب) – واصل النروجي كاسبر رود المصنف خامسا مشواره الرائع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع في كرة المضرب، وبات أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-4 و7-6 (7-4) الثلاثاء في نيويورك في ربع النهائي.

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وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها رود البالغ من العمر 23 عاما دور الاربعة في فلاشينغ ميدوز، والمرة الثانية في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية بعدما خسر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس امام الإسباني رافايل نادال.

ويلتقي رود المرشح لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الروسي دانييل مدفيديف في حال تتويجه باللقب وفشل الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الرابع عالميا في ذلك، في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس أو الروسي الآخر كارن خاتشانوف.

وتابع النروجي الاختصاصي على الملاعب الترابية حيث توج بثمانية ألقاب من أصل تسعة نالها حتى الان في مسيرته الاحترافية بينها ثلاثة هذا العام في بوينس ايرس وجنيف وغشتاد، عروضه الرائعة على الملاعب الصلبة بعدما بلغ نهائي دورة ميامي لماسترز الالف نقطة في نيسان/أبريل الماضي ونصف نهائي دورة مونتريال لماسترز الالف مطلع آب/أغسطس الماضي.

وهو الفوز الرابع لرود على بيريتيني في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علما أنه كسر إرسال الإيطالي خمس مرات في مباراة اليوم وأنقذ سبع من أصل تسع كرات لتفادي خسارة إرساله.

وقال رود الذي كان متأخراً 2-5 في المجموعة الثالثة "كانت تلك بداية أفضل من أي وقت مضى في أي مباراة، كل شيء كان يسير في طريقي".

© 2022 AFP