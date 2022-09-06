مسؤولة إيرانية تحذر من احتمال جفاف بحيرة أروميه بالكامل

عطا كناره أ ف ب/ارشيف

بحيرة أروميه في شمال غرب إيران في صورة تعود الى العام 2018.

طهران (أ ف ب) – حذر مسؤول إيراني الثلاثاء من جفاف بحيرة أروميه في شمال غرب البلاد بشكل كامل خلال الأعوام المقبلة، في حال لم يتم التركيز على أولوية جهود انقاذها على حساب تأمين حاجات الري للزراعة في المنطقة.

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وقالت رئيسة دائرة الأراضي الرطبة في وزارة البيئة آرزو أشرفي زاده "ما لم يتم تسليم الحصص المائية وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل، لن يكون ثمة أي أمل بتعافي" البحيرة التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنها وكالة "إيسنا".

وأضافت "وفق القانون، يتعين على وزارة الطاقة أن توفر الحاجات المائية الضرورة لبحيرة أروميه"، مشيرة الى أن "البحيرة لم تتلق الحصص المائية لأسباب عدة من بينها تراجع مستوى المتساقطات" في البلاد.

وحضت أشرفي زاده على وقف أي انشاءات لسدود جديدة، واتخاذ إجراءات لـ"وقف النشاطات الزراعية" في حال الرغبة بعودة البحيرة الى سابق عهدها.

بدأ منسوب بحيرة أروميه الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأروميه، بالانحسار منذ العام 1995 بعدما كانت تعدّ من أكبر البحيرات الشديدة الملوحة في العالم.

وشكّل جفاف البحيرة أحد أكبر الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغير المناخي، علما بأن السلطات قالت قبل نحو أربعة أعوام إن البحيرة بدأت باستعادة بعض منسوبها.

وتصب في البحيرة المياه المتأتية من 13 نهرا، وهي منطقة رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقعة في 1971 بإشراف الأمم المتحدة.

وتُعرف المنطقة بكونها محمية للمحيط الحيوي من الطراز الأول تجتذب خصوصا الطيور المهاجرة. وتضم البحيرة نفسها جنسا متأصلا من الأرتيميا (التنين المائي) فضلا عن ثروة بحرية كبيرة. كما اعتاش أكثر من ستة ملايين شخص من الزراعة في مناطق محيطة بها.

وتتبدل المساحة الإجمالية للبحيرة بدرجة كبيرة تبعا لمستويات المتساقطات وتبخر المياه.

وأطلقت إيران وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في العام 2013، حملة لانقاذ البحرية بتمويل من الحكومة اليابانية. واتسعت مساحة البحيرة مجددا لتصل الى 2300 كلم مربع في العام 2017، قبل أن تعود الى التقلّص مجددا بسبب عوامل عدة أبرزها الجفاف وقلة المتساقطات المائية.

وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توقيف الشرطة عددا من "المخلّين بالأمن" خلال تجمعات احتجاجية على جفاف البحيرة شهدتها مدينتا نقده وأروميه في محافظة آذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.

© 2022 AFP