مقتل فلسطيني وإصابة 16 في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

جعفر اشتية ا ف ب/ارشيف

شبان فلسطينيون يختبئون وراء ساتر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في التاسع من آب/اغسطس 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل فلسطيني وأُصيب 16 آخرون في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء في جنين في الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى هدم منزل منفّذ هجوم دامٍ في الربيع الماضي في تل أبيب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت الوزارة في رسالة مقتضبة للصحافة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم: شهيد 29 عامًا و16 إصابة بالرصاص والشظايا أدخلت للمستشفيات".

وأفادت مصادر أمنية وطبية أن الرجل الذي قُتل يُدعى محمد سباعنة وقد أُصيب برصاصة في الرأس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ليلًا أنه يجري عملية في جنين لهدم منزل منفذّ هجوم أسفر عن ثلاثة قتلى في السابع من نيسان/أبريل الماضي في تل أبيب.

ونفّذ الهجوم آنذاك الفلسطيني رعد حازم الذي "لم يكن لديه انتماء معروف" لجماعة مسلحة بحسب الاستخبارات الإسرائيلية. وقد أردته الشرطة الإسرائيلية بعد مطاردة استمرّت ساعات عدة في شوارع تل أبيب.

وفي موجة عنف خلال الربيع، قُتل 19 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردًا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون. كذلك، قتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

وقال رئيس أركان القوات الإسرائيلية أفيف كوخافي الاثنين إن "في إطار هذه العملية، أوقف نحو 1500 شخص مطلوب وأُحبطت مئات الهجمات"، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية "غير قادرة" على السيطرة على بعض أجزاء الضفة الغربية.

© 2022 AFP