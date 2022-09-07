البرتغالي كيروش يعود لتدريب المنتخب الإيراني (رسمي)

كريم جعفر أ ف ب/ارشيف

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خلال قيادته منتخب إيران في مباراة ضد قطر في 23 آذار/مارس 2017.

طهران (أ ف ب) – عاد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لاستلام مهمة الاشراف على المنتخب الإيراني لكرة القدم خلفاً للكرواتي دراغان سكوتشيتش، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء الاتحاد المحلي للعبة.

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وتأتي الاستعانة مجدداً بخدمات المدرب البرتغالي البالغ 69 عاماً قبل أسابيع من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

وكان التعاقد مع المدرب السابق لريال مدريد الإسباني من الوعود التي أطلقها مهدي تاج خلال حملة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإيراني للعبة.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018. وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

وسبق لصحيفة "إيران ورزشي" الرياضية الحكومية أن توقعت الإثنين الإعلان "من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، عن تعيين كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب".

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جدياً عودة المدرب البرتغالي الى تيم ملّي".

وقد تأكد الأربعاء خبر عودة البرتغالي في بيان نشره الاتحاد الإيراني على موقعه، قال فيه "تم اختيار كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب الايراني لكرة القدم"، مضيفاً "سيتم شكر السيد دراغان سكوتشيتش، المدرب السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، على جهوده خلال تعاونه مع اتحاد كرة القدم".

وخلال حملته للانتخابات التي جرت في 30 آب/أغسطس، رأى تاج أن كيروش "خيار جدي" لتدريب المنتخب خصوصاً في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد، والعمل كمساعد للسير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ووصول كيروش ينهي جدلاً متواصلاً منذ أسابيع بشأن مصير سكوتشيتش كمدرب لإيران. ففي 17 تموز/يوليو، أعلن الاتحاد المحلي الابقاء على الكرواتي في منصبه، بعد أقل من أسبوع على تأكيد "إرنا" أن اللجنة الفنية للاتحاد أوصت بإقالة المدرب البالغ 53 عاماً.

الا أن الوكالة الرسمية ألمحت في حينه الى أن ذلك لن يضمن بقاء سكوتشيتش مدرباً حتى المونديال، مشيرة الى أن "القرار النهائي" بذلك سيتخذ بعد انتخابات رئاسة الاتحاد.

وكان المدرب الكرواتي عيّن في شباط/فبراير 2020 على رأس الادارة الفنية للمنتخب الإيراني الذي حقق 15 فوزاً في 18 مباراة خاضها بإشرافه.

ووصل سكوتشيتش الى رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعدما راكم خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط، وأصبح خامس مدرب كرواتي مع "تيم ملّي" بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلاجيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، نجح في قيادة "تيم ملّي" الى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة توالياً.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وانكلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

© 2022 AFP