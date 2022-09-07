بطولة فلاشينغ ميدوز: تيافو يقصي روبليف ويبلغ نصف النهائي

نيويورك (أ ف ب) – بلغ الأميركي فرانسيس تيافو نصف النهائي لأول مرة في البطولات الكبرى، بعد تغلبه على الروسي أندري روبليف المصنف تاسعاً 7-6 (7-3) و7-6 (7-صفر) و6-4 الأربعاء في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب.

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وحسم تيافو، البالغ 24 عاماً، اللقاء في ساعتين و36 دقيقة ليبقي على آماله في أن يكون أول أميركي يتوج في فلاشينغ ميدوز منذ أرثر آش عام 1968.

وبات روبليف الذي توقف مشواره في ربع النهائي للمرة السادسة في الـ"غراند سلام"، الضحية الكبرى الثانية لتيافو في البطولة بعد الإسباني رافايل نادال الذي خرج على يده من الدور الرابع وفشل بالتالي في مواصلة سعيه للفوز بلقبه الكبير الثالث للموسم والثالث والعشرين في مسيرته.

وسيلتقي تيافو المصنف 22 في البطولة، في اختباره المقبل الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث أو الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر.

وكان الأميركي سعيداً بهذا الانجاز الذي "لا يصدق"، مضيفاً "أن أحقق قبل 24 ساعة أكبر فوز في مسيرتي (ضد نادال) ثم أدخل الى الملعب لإضافة آخر... أندري لاعب رائع... كان من الصعب عليّ أن أقلب الصفحة (ألا يفكر بفوزه على نادال)، لكني فعلت ذلك وها أنا في نصف النهائي".

© 2022 AFP