دوري أبطال أوروبا: أياكس يثأر لهولندا باكتساحه رينجرز

كنزو تريبويار ا ف ب

المكسيكي إدسون ألفاريس (وسط) يحتفل بالتسجيل لأياكس الهولندي في مرمى ضيفه رينجرز الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أمستردام، في 7 أيلول/سبتمبر 2022

امستردام (أ ف ب) – ثأر أياكس أمستردام لبلاده هولندا ورحب بعودة رينجرز الى دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 باكتساحه 4-صفر الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وذلك في مستهل منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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ورد أياكس اعتبار الكرة الهولندية التي خسرت ممثلها الآخر أيندهوفن في الدور الفاصل المؤهل الى دور المجموعات على يد رينجرز بالذات، بخسارته على أرضه صفر-1 بعد التعادل في غلاسكو 1-1.

رغم خسارته جهود لاعبين مؤثرين مثل البرازيلي أنتوني والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وهدافه العاجي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) وراين خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) والكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي) وحتى مدربه إريك تن هاغ (مانشستر يونايتد)، قدم أياكس بداية رائعة في هذه المجموعة التي تضم العملاقين ليفربول الإنكليزي وإنتر الإيطالي (يلعبان لاحقاً في ميلانو).

وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ دور المجموعات موسم 1996-1997 حين فاز أياكس ذهاباً وإياباً 4-1 و1-صفر، حسم بطل المسابقة أربع مرات (آخرها يعود الى 1995) النقاط الثلاث على حساب الفريق الذي يشرف عليه الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

وكان الأول في الدقيقة 17 وسجله المكسيكي إدسون ألفاريس بالرأس إثر ركلة ركنية لأصحاب الأرض نفذها ستيفن بيرخاوس.

ولم ينتظر فريق المدرب ألفرد شرويدر الذي خلف تن هاغ، لإضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 32 بفضل بيرخاوس الذي سدد الكرة فتحولت من الأميركي جيمس ساندز وخدعت حارسه جون مكلافلين بعد تمريرة من الغيني محمد قدوس الذي أضاف بنفسه الثالث بعد ثوانٍ معدودة بتسديدة رائعة من زاوية صعبة (34).

وهذه المرة الثانية فقط التي يتلقى فيها رينجرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري الأبطال بعد موسم 1995-1996 ضد يوفنتوس الإيطالي المتوج لاحقاً باللقب على حساب أياكس بالذات.

ورغم مواصلته سيطرته المطلقة على اللقاء والفرص العديدة التي حصل عليها، عجز أياكس عن إيجاد طريقه الى الشباك حتى الدقيقة 80 حين نجح الوافد الجديد ستيفن بيرخفين بإضافة الرابع إثر خطأ فادح في التمرير من راين جاك، لكنه تعرض للإصابة خلال توغله والتسجيل ما أضطره لترك أرضية الملعب.

© 2022 AFP