دوري أبطال أوروبا: سبورتينغ ينغص على فرانكفورت مشاركته الأولى

فرانكفورت (أ ف ب) – قسا سبورتينغ البرتغالي على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني في مشاركته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة، بفوزه عليه 3-صفر الأربعاء في مستهل منافسات المجموعة الرابعة.

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وأفسد سبورتينغ فرحة النادي الالماني بعودته إلى المسابقة القارية الأم بعد 63 عاماً من خسارته في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة أمام ريال مدريد الاسباني 3-7 في 1960.

وتأهل فرانكفورت لخوض منافسات المسابقة القارية الأم عقب فوزه بلقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي، في أوّل ألقابه القارية منذ فوزه بكأس الاتحاد الاوروبي عام 1980.

فشل فرانكفورت في ترجمة الفرص التي حصل عليها في الشوط الأوّل عبر المهاجم الفرنسي راندال كولو مياني بعد دقيقتين من صافرة البداية صدها الحارس الاسباني أنتونيو آدم، ليعود الاخير ويتألق أمام الياباني دايشي كامادا (30)، في حين عاد حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لالغاء قراره باحتساب ركلة جزاء لحساب سبورتينغ بعد خطأ من كريستوفر لنز على الانكليزي ماركوس إدواردز داخل المنطقة، بعدما تبين أن الأخير هو من ارتكب الخطأ بداية (14).

وعاد إدواردز إلى الواجهة في الشوط الثاني، فقلب المباراة لصالح فريقه في غضون دقيقتين، اذ افتتح التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى بعدما راوغ السويسري دجبريل سو داخل المنطقة وسدد في شباك الحارس كيفن تراب (65)، قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني إلى فرانشيسكو ترينكاو بعدما راوغ عدة لاعبين (67)، ليضيف البديل نونو سانتوس الثالث بعد تمريرة طويلة من المدافع الاسباني بدرو بورو انفرد على اثرها بالحارس (81).

ويلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها توتنهام الانكليزي مع مرسيليا الفرنسي.

© 2022 AFP