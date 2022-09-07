فلاشينغ ميدوز: سابالينكا الى نصف النهائي مرة ثانية توالياً

نيويورك (أ ف ب) – بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سادسة عالمياً الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للعام الثاني توالياً بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة نسخة عام 2016 بنتيجة 6-1 و7-6 (7-4) الاربعاء.

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واحتاجت سابالينكا (24 عاماً)، الساعية إلى لقبها الأوّل في البطولات الكبرى التي وصلت فيها الى دور الأربعة مرتين في السابق (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي)، الى ساعة و21 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على بليشكوفا من أصل 5 مواجهات بينهما.

وتلتقي سابالينكا التي تخوض البطولة كمحايدة من دون علم بلادها على خلفية دعم بيلاروس للغزو الروسي لأوكرانيا، في نصف النهائي الفائزة من مواجهة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى والأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة.

وللعام الثاني توالياً، انتهى مشوار بليشكوفا عند ربع نهائي البطولة الأميركية التي وصلت فيها الى النهائي عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجليك كيربر، ثم حصلت على فرصة ثانية لإحراز لقبها الكبير الأول لكنها خسرت مجدداً في نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي.

وضربت سابالينكا بقوة في مستهل المواجهة وتقدمت في المجموعة الأولى 4-صفر بعد انتزاعها شوطين على إرسال منافستها التشيكية البالغة 30 عاماً، ثم تقدمت على إرسالها 5-1 قبل أن تحسمها بكسر ثالث لإرسال بليشكوفا 6-1، منهية إياها في 28 دقيقة فقط.

وتحسن أداء بليشكوفا في المجموعة الثانية وردت الشوط بالمثل، ليكون التعادل سيّد الموقف بعدما فشلت أي من اللاعبتين في فرض نفسها على إرسال الأخرى حتى الشوط الثامن حين حصلت سابالينكا على فرصتها لتحقيق الفارق لكنها لم تستغلها.

وفي ظل استمرار التعادل، احتكمت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته البيلاروسية 7-4 وأنهت اللقاء لصالحها.

© 2022 AFP