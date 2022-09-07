مقتل فلسطيني في عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة الفلسطينية)

جعفر اشتية ا ف ب

شبان فلسطينيون يختبئون وراء ساتر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في التاسع من آب/اغسطس 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني صباح الأربعاء في عملية للجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة الذي يشهد اشتباكات منذ أشهر، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت الوزارة إن "يونس غسان تايه (21 عاما) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة" الواقع بين بلدتي طوباس وجنين في الضفة الغربية.

ولم يصدر أي تعليق للجيش الإسرائيلي على الفور.

ومنذ سلسلة هجمات ضد اسرائيل في آذار/مارس الماضي قُتل فيها 19 شخصا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة.

وتتخلل هذه العمليات التي تهدف إلى اعتقال المشتبه بهم حسب الجيش الإسرائيلي، مواجهات مع السكان.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الإثنين إنه تم اعتقال نحو 1500 مطلوب وإحباط مئات الهجمات.

وقتل فلسطيني وجرح 16 آخرون الثلاثاء في عملية إسرائيلية في جنين لتدمير منزل منفذ هجوم سقط فيه قتلى الربيع الماضي في تل أبيب.

© 2022 AFP