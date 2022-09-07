واشنطن: تهديدات اردوغان لليونان "غير مفيدة"

لويزا غولياماكي ا ف ب/ارشيف

طائرة من طراز "أتلانتيك 2" في قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانية في 21 تموز/يوليو 2022

واشنطن (أ ف ب) – قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لليونان بشأن النزاعات البحرية "غير مفيدة" ودعت البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال عن تصريحات اردوغان "في وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى دولة أوروبية ذات سيادة، التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تواصل تشجيع حلفائنا في الناتو على العمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل الخلافات دبلوماسيا".

وكان اردوغان صرح خلال تجمع السبت أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" لمضايقتها طائرات مقاتلة تركية فوق بحر إيجه، مشيرا إلى استيلاء تركيا في 1922 على مدينة سميرنا - ازمير حاليا - اليونانية التاريخية، وهي ذكرى مريرة لليونانيين.

وقالت تركيا إن اليونان استخدمت نظاما دفاعيا جويا روسي الصنع لمضايقة الطائرات التركية وتقول إن أنقرة تنشر قواتها على جزر في بحر إيجه في انتهاك لمعاهدات السلام.

ترفض اليونان ذلك وتتهم تركيا في أغلب الأحيان بإثارة توتر بما في ذلك من خلال طلعات جوية فوق جزر يونانية.

© 2022 AFP