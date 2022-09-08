الملكة اليزابيث الثانية تحيي الحشود من على شرفة قصر باكينغهام في لندن في 5 حزيران/يونيو 2022.

لندن (أ ف ب) – أعلن قصر باكينغهام الخميس أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها وأوصوا بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية" في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم.

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تعاني الملكة البالغة 96 عاما مند تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وأضاف القصر في بيان "بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بان تبقى تحت المراقبة الطبية" مشيرا الى ان "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

وتوجه الأميران تشارلز ووليام إلى مقر الملكة في قصر بالمورال بحسب ما أوردت وكالة برس اسوسييشن.

وقد أثارت صحة الملكة إليزابيث الثانية قلقا في الفترة الأخيرة. فقد ادخلت المستشفى في تشرين الأول/أكتوبر حيث أمضت ليلة وألغت كل مشاركتها تقريبا في مناسبات رسمية وحل مكانها الأمير تشارلز.

وتواجه الملكة صعوبة في المشي وتستعين بعصا.

© 2022 AFP