إنييستا سيعيش "تجربة مختلفة" في مونديال قطر من خلف الشاشة

يويتشي يامازاكي ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – ستكون مشاهدة نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام من خلف الشاشة تجربة مختلفة لأسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا، وفق ما قاله في حديث لوكالة فرانس برس الخميس، لكنه يؤمن بقدرة "لا روخا" على رفع الكأس للمرة الثانية من دونه.

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شارك "الرسّام" في نهائيات كأس العالم أربع مرات وسجل الهدف التاريخي الذي منح بلاده أول لقب عام 2010 في جنوب إفريقيا خلال الشوط الاضافي الثاني في المباراة النهائية ضد هولندا (1-صفر).

اعتزل مايسترو برشلونة السابق دوليًا في عام 2018 بعد مونديال روسيا ويلعب الآن مع فيسيل كوبي في الدوري الياباني عن عمر يناهز 38 عامًا.

ستكون إسبانيا من بين المرشحين للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في قطر، وقال إنييستا إنه يتطلع إلى اختبار البطولة "بطريقة مختلفة".

أوضح خلال حديثه من ملعب طوكيو الوطني حيث أطلق علامته التجارية الجديدة لملابس كرة القدم "سيكون الأمر مختلفًا تمامًا، أول كأس عالم لا أكون فيها لاعبًا. سأحاول الاستمتاع بها بطريقة مختلفة مع عائلتي وسأحاول ذلك قدر الإمكان".

وقعت إسبانيا في المجموعة الخامسة مع ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

يأمل المنتخب أن يذهب أبعد من كأس أوروبا الاخيرة العام الفائت عندما خرج من الدور نصف النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

رأى إنييستا أن فريق المدرب لويس إنريكي "جيد للغاية وصلب. لدي شعور جيد حيال الجهاز الفني واللاعبين".

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يضم المنتخب الاسباني نجوم برشلونة الشباب بيدري وغافي وأنسو فاتي الذين حاولوا جميعًا سد الفجوة التي خلّفها رحيل إنييستا من ملعب كامب نو في عام 2018.

إشادة بتشافي

لعب "المهندس" أكثر من 600 مباراة مع برشلونة وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وحصد تسعة ألقاب في الدوري الإسباني.

شكل شراكة خارقة في خط الوسط مع تشافي مدرب برشلونة الحالي ويعتقد أن زميله السابق "يقوم بعمل رائع" في خضم ظروف صعبة.

عانى برشلونة ماليًا في العامين الماضيين وكان بحاجة إلى جمع الأموال لإبرام الصفقات وتسجيل لاعبين جدد هذا الصيف.

قاد تشافي النادي الكاتالوني إلى بداية مستقرة في الدوري الإسباني ويعتقد إنييستا أن "المايسترو" يستحق الثناء.

قال في هذا الصدد "أعتقد أنه قام بعمل جيد الموسم الماضي، نظرًا لأنه وصل في منتصفه ومع اللاعبين الذين كانوا متاحين له".

وتابع "هذا الموسم ومع اللاعبين الذين رأى أن الفريق بحاجة إليهم، بات لديه مجموعة قوية. لذا فلنرى ما سيفعل هذا الموسم. أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".

يعتقد إنييستا أن برشلونة يسير في الاتجاه الصحيح وأن "كل الناس هناك يبذلون قصارى جهدهم لإعادة الفريق إلى أفضل وضعية".

لا يُمكن قول الشيء نفسه عن ناديه الحالي فيسيل كوبي الذي يحتل حاليًا المركز قبل الاخير في الدوري الياباني قبل ثماني مباريات فقط من النهاية.

يقول إن اللعب في اليابان كان "تجربة رائعة" لكنه يصب كل طاقته على تجربة غير مألوفة في معركة الهبوط "لحسن الحظ، لا يزال لدينا الوقت لمحاولة البقاء في دوري الاضواء، وهذا كل ما أركز عليه".

أكد لاعب الوسط أنه يأمل في أن يستمر في اللعب "لمدة عامين أو ثلاثة" ورفض التحدث في خططه المستقبلية لما بعد الاعتزال.

يقول إنه يعتزم "العمل في كرة القدم" ويود العودة إلى برشلونة بطريقة ما "بالطبع أرغب في العودة. لطالما كان منزلي لسنوات عدة. ولكن صراحة لا أعرف ما سيحصل في المستقبل".

شيء واحد يمكن أن يؤكده إنييستا هو أنه لن تكون هناك عودة دراماتيكية وعاطفية لبرشلونة كلاعب، أجاب ضاحكًا عند سؤاله "لا فرصة لحصول ذلك، هذا مستحيل".

© 2022 AFP