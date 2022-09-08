ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 86 والأمطار تعرقل عمليات البحث

- سي ان اس/ا ف ب/ارشيف

عمّال الإنقاذ الصينيون في المنطقة المتضرّرة من الزلزال في مقاطعة شيميان في الصين في 6 أيلول/سبتمبر 2022

بكين (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 86 قتيلاً الخميس، فيما أدّت الأمطار وخطر الانهيارات الطينية إلى تعقيد عمل عمّال الإغاثة.

إعلان اقرأ المزيد

ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6,6 درجات الاثنين بلدة لودينغ الريفية في إقليم سيتشوان الجبلي، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها قناة "سي سي تي في" الرسمية مساء الخميس، لقي 50 شخصاً مصرعهم في ولاية غارس التبتية ذاتية الحكم حيث يقع مركز الزلزال، و36 في بلدة شيميان المجاورة.

وأصدرت خدمات الأرصاد الجوية إنذاراً أصفر الخميس بسبب هطول أمطار معتدلة في المنطقة.

وحذّرت من أنّ "هطول الأمطار هذا من المحتمل أن يؤدّي إلى انهيارات أرضية وانهيارات طينية". ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار محلياً الجمعة.

وشارك أكثر من عشرة آلاف رجل إنقاذ - عسكريون وشبه عسكريون ورجال إطفاء - في عمليات الإنقاذ وأيضاً في منع الانهيارات الطينية المحتملة.

وتم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص حتى الآن وإيواؤهم في 124 مكان إقامة مؤقت، وفق صحيفة الشعب اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، أُعيد فتح حوالى 1800 مدرسة في المنطقة بشكل طبيعي الأربعاء.

© 2022 AFP