القضاء الارجنتيني يتهم مهاجم كيرشنر وصديقته "بالتخطيط والاتفاق مسبقا"

إعلان دعائي لنائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر على مبنى وزارة التنمية في بوينوس آيرس في 03 أيلول/سبتمبر 2022

بوينوس ايرس (أ ف ب) – أبقت القاضية المكلفة التحقيق في الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر على تهمتي "التخطيط والاتفاق مسبقا" ضد المهاجم ورفيقته وهما الموقوفان الوحيدان في هذه المرحلة، كما ورد في لائحة الاتهام التي أوردتها وسائل إعلام أرجنتينية عدة بينها وكالة الأنباء الرسمية "تيلام".

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وتفيد لائحة الاتهام بان المهاجم البالغ من العمر 35 عاما ورفيقته (23 عامًا) متهمان بمحاولة قتل شخص كيرشنر "بتخطيط وتفاهم مسبق بينهما".

والتهم مازالت موقتة في هذه المرحلة من التحقيق الأولي ولمدة عشرة أيام عمل، لكنها تشكل تأكيدا رسميا بأن القضاء يعتبر أن الهجوم على كريستينا كيرشنر متعمدا.

واعتقل فرناندو أندريه ساباغ مونتيل (35 عاما) مساء الخميس الماضي في موقع الهجوم عندما صوب مسدسا على بعد متر واحد من رأس كيرشنر وسط حشد من مؤيديها كانت تختلط معهم خارجها.

ولسبب لم يكشف رسميا، لم تخرج الرصاصات على الرغم من أن السلاح كان ملقما وفي حالة جيدة.

واعتقلت رفيقته بريندا أوليارتي مساء الأحد في محطة قطار في بوينس آيرس.

وفي مقابلات أجرتها مع قنوات تلفزيونية في الساعات ال48 التي أعقبت الهجوم أكدت أنها لم تر صديقها منذ يومين.

وأظهر تحليل صور المراقبة بالفيديو منذ ذلك الحين أنهما كانا في موقع الهجوم في الليلة نفسها حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر قضائية.

© 2022 AFP