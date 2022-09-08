الولايات المتحدة تشيد "بنجاح" في أوكرانيا وتعلن عن مساعدة جديدة

اندريه باين ا ف ب/AFP

اجتماع حلفاء اوكرانيا في قاعدة رامشتين العسكرية الأميركية في غرب المانيا في 8 أيلول/سبتمبر 2022.

قاعدة رامشتاين الجوية (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار مشيدا "بنجاح" الحلفاء في "ميدان المعركة".

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جاء الإعلان صباح الخميس في قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية في ألمانيا حيث يعقد حلفاء كييف اجتماعا الخميس لمواصلة تنسيق مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا التي تشن منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب البلاد لطرد القوات الروسية.

وقال اوستن ان ارسال الاسلحة "يعطي نتائج على الارض" مضيفا "اليوم نلاحظ نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة".

هذا الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال حول الدفاع الاوكراني الذي يعقد بدعوة من وزير الدفاع الأميركي يهدف الى إثبات "وحدة وتضامن" حلفاء أوكرانيا كما أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك مايلي.

ويلتقي ممثلو أكثر من أربعين دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ألمانيا لبحث التحديات التي يطرحها النزاع في مجال إنتاج الأسلحة حيث يرتقب أن تعلن دول أخرى عن مساعدات جديدة.

وقال مايلي للصحافيين الذين يرافقونه إن "استهلاك الذخائر كبير جدا في هذه الحرب في أوكرانيا".

وأضاف في الطائرة التي أقلته من واشنطن أن الهدف هو "محاولة تحديد الاحتياجات والمطالب وبعد ذلك مقارنتها بالعرض سواء كان مخزونات الدول أو ما يمكن أن تنتجه صناعة" الدفاع.

تلعب المدفعية دورا حاسما في النزاع بينما يخوض جيشا أوكرانيا وروسيا حرب استنزاف في الذخيرة والتي تعتبر مخزوناتها مهمة.

وتشن أوكرانيا منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب أراضيها وقد أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدة مرات أنه يريد استعادة "كل المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي" بما يشمل القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وأشار زيلينسكي مساء الأربعاء الى "أنباء سارة من منطقة خاركيف" في إشارة إلى "المناطق التي أعيد فيها رفع العلم الأوكراني".

استنفدت أوكرانيا كل أسلحتها الروسية الصنع وأصبح دفاعها الآن يعتمد كليا على المساعدة العسكرية الغربية.

من جهتها، لجأت روسيا إلى كوريا الشمالية لشراء كميات كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية ، بحسب واشنطن.

- صواريخ بعيدة المدى-

وعدت الولايات المتحدة وهي المورد الأول للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بتقديم 13,5 مليار دولار من مختلف الأسلحة لا سيما صواريخ جافلين المضادة للدبابات وقطع المدفعية والقذائف التي تتوافق مع أنظمة مدفعية حلف شمال الأطلسي.

أعطت واشنطن أيضا القوات الأوكرانية أنظمة مدفعية دقيقة من طراز هيمار وصواريخها الموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المعروفة باسم GMLERS والتي يبلغ مداها أكثر من 80 كلم وتستخدم على نطاق واسع في جنوب وشرق البلاد.

ترغب كييف في أسلحة بعيدة المدى من نوع ATACMS ، والتي يمكن أن تصل إلى 300 كيلومتر لكن الولايات المتحدة ترفض ذلك خشية أن تستهدف هذه الصواريخ أهدافا في الأراضي الروسية ما قد يؤدي الى اتساع رقعة النزاع.

وقال الجنرال مايلي إن "سياسة الولايات المتحدة الحالية هي ألا نرسل ATACMS" مضيفا "لقد اجرينا هذه المحادثة عدة مرات مع نظيري ومسؤولين أوكرانيين آخرين".

وأضاف "نرسل هيمارمع GMLERS ، وقد أثبتت هذه الأنظمة أنها فعالة جدا في مواجهة القوات الروسية". وقال "نعتقد ان نطاق هيمار كاف لتلبية احتياجات الأوكرانيين في معركتهم الحالية".

وتقدم الولايات المتحدة وحدها ثلاثة أرباع القذائف المطابقة لمعايير الحلف الاطلسي بحسب الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية الكولونيل ديف باتلر.

وقال "أكثر من 10 دول مجموعة الاتصال تقدم قطع مدفعية من عيار 155 ملم فيما تقدم 15 دولة ذخائر من عيار 155 ملم".

كل هبات الأسلحة لأوكرانيا تحتسب بشكل لا يؤدي الى إضعاف القدرات العسكرية للدول المانحة لكن مخزونات الذخيرة يجب ان تكون قابلة للتجدد بانتظام ومن هنا ضرورة إعادة تنشيط إنتاج صناعة الدفاع كما أكد الناطق.

وخلص الى القول إن "إمدادات الذخيرة الأميركية لأوكرانيا ليست مرتبطة تحديدا بقدرات الانتاج السنوي لأسلحة معينة من قبل صناعة الدفاع الأميركية إنما هذه القدرة للانتاج هي أحد العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار".

© 2022 AFP