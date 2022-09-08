مقتل فلسطيني هاجم جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية

جعفر اشتية ا ف ب

شبان فلسطينيون يختبئون وراء ساتر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في التاسع من آب/اغسطس 2022

القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني ليل الاربعاء الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد ان هاجم جنديا بمطرقة، كما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الجيش "خلال نشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين (شمال رام الله) هاجم مشتبه به جنديا بمطرقة ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه. ورد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه به". وأوضح متحدث عسكري أن الفلسطيني قتل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل مدني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي". وقالت الوزارة أنها "تبلغت من قبل الشؤون المدنية باستشهاد هيثم هاني مبارك (17عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية بيتين بمحافظة رام الله والبيرة فجر اليوم".

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان للصحافيين"أن الفتى هاني مبارك هو في الصف العاشر، أطلق عليه الرصاص بغزارة بالقرب من مستوطنة بيت ايل في منتصف الليل ونحن بانتظار استلام جثمانه".

واضاف "تم تحويل جثمان الفتى الى مستشفى ابو كبير في يافا لتشريحه".

وأوضحت خدمات الطوارئ الاسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الرأس.

والأربعاء، قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما خلال عملية اسرائيلية في شمال الضفة الغربية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الشاب كان من أعضائها.

ومنذ سلسلة الهجمات المناهضة لإسرائيل في آذار/مارس التي قُتل فيها 19 شخصًا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 لا سيما في منطقتي نابلس وجنين حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتتخلل هذه العمليات التي تهدف إلى توقيف مشتبه بهم صدامات مع الفلسطينيين.

© 2022 AFP