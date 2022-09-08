مقتل فلسطيني هاجم جنديا اسرائيليا في الضفة الغربية (الجيش الاسرائيلي)

جعفر اشتية ا ف ب

شبان فلسطينيون يختبئون وراء ساتر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في التاسع من آب/اغسطس 2022

القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني ليل الاربعاء الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد ان هاجم جنديا بمطرقة، كما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الخميس.

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وقال الجيش "خلال نشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين (شمال رام الله) هاجم مشتبه به جنديا بمطرقة ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه. ورد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه به".

وأوضح متحدث عسكري أن الفلسطيني قتل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل مدني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي"، من دون ذكر تفاصيل عن هويته.

وأوضحت خدمات الطوارئ الاسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الرأس.

وكان فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما قتل الأربعاء في عملية اسرائيلية في شمال الضفة الغربية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الشاب كان من أعضائها.

ومنذ سلسلة الهجمات المناهضة لإسرائيل في آذار/مارس التي قُتل فيها 19 شخصًا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 لا سيما في منطقتي نابلس وجنين حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتتخلل هذه العمليات التي تهدف إلى توقيف مشتبه بهم صدامات مع السكان.

© 2022 AFP