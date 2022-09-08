يطولة فرنسا: لنس بسجل خالٍ من الهزائم يطمح لمقارعة سان جرمان ومرسيليا

لاعبو لنس يحتفلون بالفوز على لوريان في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب ستاد بولارت في 27 آب/أغسطس 2022

باريس (أ ف ب) – يأمل لنس، ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، في أن يحافظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم عندما يستضيف تروا الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة السابعة، من أجل تضييق الخناق على باريس سان جرمان المتصدر بفارق الأهداف عن وصيفه مرسيليا.

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يحظى لنس، صاحب المركز السابع في الموسم الماضي، بدعم جماهيره المطلق مرتكزاً على تألق قائده العاجي-الفرنسي سيكو فوفانا الذي مدد أخيراً عقده مع الفريق حتّى عام 2025.

ويحتل لنس المركز الثالث في الترتيب برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، متأخراً بفارق نقطتين عن نادي العاصمة باريس ومرسيليا، وفي حال فوزه في مباراته المقبلة سيعتلي الصدارة موقتاً.

فرض لنس نفسه منذ بداية الموسم أمام منافسين من العيار الثقيل، ففاز على موناكو 4-1 في المرحلة الثالثة ورين 2-1 في الرابعة، لكنه عانى أمام فرق أقل قوة ليتعادل سلباً مع أجاكسيو ومع رينس 1-1 في المرحلة الماضية.

ويرغب تروا صاحب المركز الحادي عشر مع 7 نقاط في الوقوف نداً للنس وتكريس عقدة الأخير أمام الفرق الصغيرة على الرغم من ادراكه صعوبة المهمة في ملعب "بولارت" الذي يتسع لأكثر من 37 ألف متفرج.

كما بامكان لنس أن يضرب عصفورين بحجر واحد في حال فوزه، اذ سيضع مرسيليا الثاني أمام حتمية الفوز على منافسه التاريخي ليل عندما يستقبل النادي المتوسطي ضيفه السبت.

-نتائج متفاوتة لليل-

لم يهدر مرسيليا بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور سوى نقطتين منذ بداية الموسم الحالي، حيث ما زال قادراً على اللحاق بسان جرمان، علماً أن الأخير يستقبل بدوره بريست السبت على وقع فوزه المهم بقيادة الثلاثي الخارق الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي على يوفنتوس الإيطالي 2-1 في مستهل مبارياته في دور المجوعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن يبقى أن يتمكن مرسيليا من ادارة بالشكل الصحيح وتيرة توالي المباريات، بعد اسبوع من الفوز على أوكسير 2-صفر وبعد ثلاثة أيام من الخسارة في لندن أمام توتنهام صفر-2 في الجولة الاولى لدور المجموعات من المسابقة القارية الأم.

يملك مرسيليا الأوراق الإضافية على مقاعد البدلاء ولن يتردد المدرب تودور في استخدامها، خصوصاً أنه ينتظر استحقاقه الاوروبي الثاني الثلاثاء عندما يستقبل على ملعبه "فيلودروم" أينتراخت فرانكفورت الالماني الساعي بدوره لتعويض خسارته على أرضه أمام سبورتينغ البرتغالي بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها.

وستعكس ادارة المباريات المقبلة صورة واضحة عن امكانية وقدرة النادي المتوسطي على خوض الحروب على عدة جبهات.

من ناحيته، يحتل ليل، بطل الدوري في الموسم ما قبل الماضي، المركز السادس مع 10 نقاط حيث تتفاوت نتائجه بين الفوز والخسارة في مبارياته الاربع الأخيرة، اذ سقط على أرضه سقوطاً مدوياً أمام سان جرمان 1-7 في المرحلة الثالثة قبل أن يعوض بفوزه على أجاكسيو 3-1، ليعود إلى دوامة الهزائم على أرضه مجدداً أمام نيس 1-2 (ألمرحلة الخامسة)، قبل الفوز خارج الديار على مونبلييه 3-1 في المرحلة الماضية.

ويأمل ليل، في حال فوزه على مرسيليا، أن يحقق انتصاره الثاني توالياً، وذلك للمرة الاولى هذا الموسم.

© 2022 AFP