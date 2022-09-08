يوروبا ليغ: أرسنال يحقق الاهم بتشكيلة رديفة وروما يسقط أمام لودوغوريتس

أورس بوشر اف ب

لاعبو أرسنال الانكليزي يحتفلون بالهدف الأول في مرمى زوريخ السويسري (2-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي في الثامن من أيلول/سبتمبر 2022.

زوريخ (سويسرا) (أ ف ب) – حقق أرسنال الإنكليزي الأهم بتشكيلته الرديفة عندما تغلب على مضيفه اف سي زيوريخ السويسري 2-1 الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

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ونفض الفريق اللندني غبار خسارته الأولى هذا الموسم أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-3 في الدوري المحلي الأحد الماضي، واستهل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بفوز ثمين خارج القواعد.

وخاض أرسنال المباراة في غياب سبعة لاعبين كانوا ضمن التشكيلة التي سقطت أمام يونايتد، في مقدمتهم قائده الدولي النروجي مارتن أوديغارد وهدافه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس وجناحه الدولي بوكايو ساكا ومدافعه الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو.

وكانت الافضلية لأصحاب الأرض في بداية المباراة لكن دون خطورة على مرمى الحارس الأميركي مات تورنر الذي دفع به المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا أساسيا على حساب آرون رامسدايل.

ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل اثر هجمة مرتدة وصلت خلالها الكرة الى إيدي نكيتياه فانطلق من منتصف الملعب من الجهة اليسرى ولعبها عرضية الى البرازيلي ماركينيوس غير المراقب داخل المنطقة فسددها بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس السويسري يانيك بريشيه (16).

وبات ماركينيوس أول لاعب يخوض أول مباراة رسمية له مع أرسنال في مسابقة أوروبية ويهز الشباك منذ رافايل ميد (ضد باناثينايكوس اليوناني في أيلول/سبتمبر 1981، حسب "أوبتا" للإحصاءات.

وكاد لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا يضيف الهدف الثاني من كرة ساقطة من داخل المنطقة (20)، وسدد القائد الدولي السويسري غرانيت تشاكا كرة من حافة المنطقة بجوار القائم الايسر لبريشيه (24).

وحصل زيوريخ على ركلة جزاء اثر عرقلة فيدان أليتي من كوسوفو داخل المنطقة من نكيتياه فانبرى لها 31 كريزيو بنجاح الى يمين الحارس تورنر (44).

وكاد المدافع الاسكتلندي كيران تيرني يمنح التقدم لأرسنال من تسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس بريشيه على دفعتين (51).

وكفَّر نكيتياه عن خطئه بالتسبب في ركلة الجزاء لصالح أصحاب الأرض عن منح التقدم مجددا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ماركينيوس الذي رد له هدية الهدف الأول (62).

ودفع أرتيتا بالثلاثي أوديغارد وزينتشكو وساكا مكان فييرا وتيرني ماركينيوس (68)، ثم أشرك جيزوس مكان نكيتاه (77) دون أن تتغير النتيجة.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل أيندهوفن الهولندي مع بودو غليمت النروجي بهدف لكودي غاكبو (62) مقابل هدف للدنماركي ألبرت غرونبايك (44).

سقوط قاتل لروما

وفي المجموعة الثالثة، سقط روما الإيطالي بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أمام مضيفه لودوغورتيس البلغاري 1-2.

وكان الفريق البلغاري البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كاولي اوليفيرا سوزا (72)، وأدرك الأوزبكستاني إيلدر شومورودوف التعادل في الدقيقة 86، لكن أصحاب الأرض سجلوا هدف الفوز بعد دقيقتين بواسطة البرازيلي الآخر نوناتو.

وفي المجموعة ذاتها، عاد ريال بيتيس الإسباني بفوز ثمين على مضيفه ايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ويليان جوزيه (45+3 من ركلة جزاء و64).

وفي المجموعة الثانية، تغلب فنربهتشه التركي على ضيفه دينامو كييف الاوكراني 2-1، وخسر أيك لارنكا القبرصي أمام رين الفرنسي صفر-2.

وفي الرابعة، خسر مالمو السويدي أمام براغا البرتغالي صفر-2، وأونيون برلين الألماني أمام سان جيلواز البلجيكي صفر-1.

© 2022 AFP