استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد الضربات الإسرائيلية
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دمشق (أ ف ب) – استؤنفت الجمعة حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعدما تم إصلاح الأضرار التي لحقت بثاني أكبر مطار في سوريا في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبات المطار خارج الخدمة جرّاء أضرار لحقت بالمدرج الرئيسي لكن وزارة النقل ذكرت أن عمليات الإصلاح استُكملت وأن المطار عاد إلى الخدمة.
وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن حركة النقل الجوي استؤنفت عبر المطار عند الساعة 12,00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ).
وكانت الضربة الإسرائيلية التي أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها استهدفت مستودعا تستخدمه مجموعات موالية لإيران، الثانية التي تستهدف المطار في أسبوع.
خلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
© 2022 AFP