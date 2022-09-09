استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد الضربات الإسرائيلية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 تموز/يوليو 2020 ستر ا ف ب/ارشيف

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دمشق (أ ف ب) – استؤنفت الجمعة حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعدما تم إصلاح الأضرار التي لحقت بثاني أكبر مطار في سوريا في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع.