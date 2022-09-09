الأوروبيون يحاولون الاتفاق على تدابير عاجلة في مواجهة أزمة الطاقة

كينزو تريبويار ا ف ب/ارشيف

بروكسل (أ ف ب) – يسعى وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة إلى الاتفاق على تدابير عاجلة لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وأكّدت مفوّضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، لدى وصولها إلى الاجتماع في بروكسل أنه "يجب وضع تدابير استثنائية (...) سنواجه شتاءً صعباً جداً، ولكن اتحادنا في مجال الطاقة متين وسينتصر".

وستطلب المفوضية الأوروبية من الوزراء في بروكسل النظر في سلسلة من المقترحات المعقّدة للغاية والتي تهدف إلى تخفيف العبء على الأسر والشركات.

والدافع الرئيسي إيجاد طرق لتعويض الأسر والشركات التي تكافح لدفع فواتيرها ومواصلة النشاط.

كما ستقترح المفوضية الأوروبية آلية من شأنها أن تجعل شركات الكهرباء التي لا تعتمد على الغاز، مثل الشركات التي تعول على الطاقة النووية أو الشمسية أو الطاقات المتجدّدة، تتقاسم العائدات غير المتوقّعة التي جرى كسبها على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.

ويرتبط سعر سوق الكهرباء في أوروبا ارتباطاً وثيقاً بسعر الغاز، ممّا يعني أنّ المرافق التي لا تعتمد على الغاز تتمتّع بوفرة في الإيرادات بينما تتعثّر الشركات الأخرى في دفع ثمن الغاز.

كما ستُفرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري بسبب أرباحها الضخمة من أسعار الطاقة المتضخّمة.

ولكن التوصّل إلى إجماع سيكون أمراً صعباً نظراً لتفاوت سياسة الطاقة والاعتماد على روسيا بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي ال27.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه "اليوم نضع تفويضاً للمفوضية الأوروبية. علينا أن نتّفق على سلسلة من الأهداف، على جدول زمني".

فشل تحديد سقف للسعر

أحد الاقتراحات التي تحظى بتأييد واسع هي إنقاذ شركات الكهرباء التي تكافح من أجل التحوّط من إنفاقها في أسواق الطاقة التي كانت متقلّبة للغاية.

يمكن تحقيق ذلك عبر تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الإنقاذ الحكومية للشركات التي تواجه فجأة شروطاً أكثر صعوبة للحصول على السيولة مع انتشار المخاوف من حدوث أزمة.

وأشار دبلوماسيون إلى أحد الخيارات في هذا المجال، وهو طلب المفوضية من عدد من الدول الأعضاء الموافقة على طريقة موحّدة لخفض الطلب على الطاقة، مع استمرار أخذ التخفيضات الإلزامية في استخدام الطاقة في الاعتبار.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي "هذه مقترحات أشعر بأنها تحمل تقارباً كبيراً في وجهات النظر بين الدول الأعضاء".

من جهة أخرى، حذر الدبلوماسيون من أن فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي عُرقلت، في ظل مخاوف من أنّ يؤدي رد موسكو إلى إغراق الاقتصاد الأوروبي في مزيد من الفوضى.

وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأوروبيين الجمعة قبل توجهه إلى بروكسل، على اغتنام الفرصة وإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية "بشكل نهائي".

لكن عددا من الدول على غرار المجر التي تعول في شكل كبير على روسيا على صعيد الطاقة، تخشى تداعيات اقتصادية كارثية.

من جهتها، تدعو ايطاليا واليونان وسلوفينيا وحتى بلجيكا الى تحديد سقف كامل لاسعار الغاز الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، مهما كان مصدره، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بحرا.

وعلق وزير الطاقة البلجيكي تين فان در ستراتن "انها الطريقة الوحيدة لخفض الفاتورة في شكل مباشر، علما ان سعر الغاز اغلى بكثير من سعره في آسيا".

© 2022 AFP