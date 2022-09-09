المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث
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لندن (أ ف ب) – في ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية.
- 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.
- 6 شباط/فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.
- نيسان/أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.
- 1 تموز/يوليو 1969: والدته تُتوِجُّه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.
- 1970: تخرَّج في جامعة كامبريدج.
- 1971-1976: التحق بالبحرية الملكية البريطانية.
- 29 تموز/يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.
- 21 حزيران/يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.
- 15 أيلول/سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).
- 9 كانون الأول/ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.
- 28 آب/أغسطس 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.
- 31 آب/اغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.
- 9 نيسان/أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.
- 8 أيلول/سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.
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