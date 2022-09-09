تحوّل جذري إيجابي في الشؤون المالية لبرشلونة (رابطة الدوري)

باو بارينا ا ف ب

مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (يسار) محتفلا مع زميله الفرنسي عثيمان ديمبيلي بفوز فريقهما على فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 في دوري الابطال. 9 ايلول/سبتمبر 2022

مدريد (أ ف ب) – أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة، أن بيع أصول برشلونة خلال الصيف الحالي سمح للنادي الكاتالوني برفع سقف رواتبه من 144.3 مليون يورو (144.8 مليون دولار) في آذار/مارس إلى 656.4 مليوناً بحلول أيلول/سبتمبر الحالي.

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وأعلنت الرابطة عن حدود الرواتب المتاحة للأندية بعد انتهاء فترة سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشفت الأرقام عن التحول الجذري في الشؤون المالية لبرشلونة والانقسام الهائل بين أغنى الأندية والبقية.

أنفق برشلونة حوالي 153 مليون يورو على رسوم الانتقال وحدها، عقب التعاقد مع كوكبة من النجوم على غرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) والبرازيلي رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي) والفرنسي جول كونديه (إشبيلية)، والدنماركي أندرياس كريستنسن (بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني) والعاجي فرانك كيسييه (نابولي الإيطالي) بانتقالين حرين، لكنه استفاد النادي من بيع حقوقه المستقبلية.

وعمد برشلونة إلى بيع 25 في المئة من حقوقه التلفزيونية المحلية للربع التالي من القرن إلى لصندوق الاستثمار الأميركي "سيكسث ستريت" مقابل حوالي 400 مليون يورو، وأقل قليلاً من 50 في المئة من أسهم "بارسا ستوديو"، احدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والانتاج السمعي البصري في النادي، إلى مستثمرين اثنين مقابل 200 مليون يورو.

وتعمد الرابطة بشكل متكرر في كل موسم إلى تحديث سقف الرواتب، بناءً على الفارق بين الإيرادات والتكاليف.

ويحدد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن أن تنفقها الأندية على اللاعبين والمدرب والمدرب المساعد ومدرب اللياقة البدنية للفريق الأول وكذلك الشركات التابعة وأكاديميات الشباب.

في المقابل، يواصل ريال مدريد تصدره لجدول الترتيب مع 683.4 مليون يورو، إلاّ أن المبلغ انخفض مقارنة مع 739 مليون يورو في آذار/مارس الماضي.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني، بفارق كبير عن نادي العاصمة مدريد الثاني أتلتيكو صاحب المركز الثالث برصيد 341 مليون يورو. ويليه إشبيلية بنحو 200 مليون يورو. بينما ثمانية أندية لها 52 مليون يورو أو أقل.

ويعتبر سقف الرواتب في نادي ريال مدريد أكبر من إجمالي الأندية الـ 12 التي تم جمع أصغر عدد من السقوف فيها معاً.

© 2022 AFP