جائزة إيطاليا الكبرى: فيراري يهيمن على فترتي التجارب الحرة وعقوبات بالجملة

ميغيل مدينا ا ف ب

منزا (إيطاليا) (أ ف ب) – بسط فريق فيراري هيمنته في عقر داره وأمام جماهيره في مونتسا على فترتي التجارب الحرة الجمعة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في خضم عقوبات بالجملة طالت العديد من السائقين أبرزهم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون.

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وكان سائق "الحصان الجامح" شارل لوكلير من موناكو الاسرع في الفترة الاولى، فيما أكد زميله الاسباني كارلوس ساينس هيمنة فريقه في الثانية باعتلائه صدارة لائحة أسرع الأوقات.

وسجل ساينس جونيور، نجل بطل العالم للراليات مرتين وداكار 3 مرات، أسرع توقيت قدره 1:21.664 دقيقة، متقدماً بفارق 0.143 ثانية عن فيرستابن، بطل العالم ومتصدر ترتيب السائقين، الذي يلهث خلف فوزه الاوّل في مسيرته في "معبد السرعة".

من ناحيته، سجل لوكلير في الأولى 1.22:140 دقيقة، متقدماً بفارق 0.077 ثانية عن ساينس في بداية مثالية لفيراري على حلبة مونتسا التي تحتفل بمرور 100 عام على تشييدها.

ويحتل لوكلير المركز الثالث في ترتيب السائقين خلف المتصدر فيرستابن وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس متأخراً بفارق 109 نقاط.

وتأخر فيرستابن، بطل العالم والفائز بـ 10 سباقات هذا العام منها الأربعة الاخيرة (فرنسا والمجر وبلجيكا وهولندا)، بفارق 0.430 ثانية عن لوكلير وحلّ خامساً خلف سائقَي مرسيدس البريطاني جورج راسل ومواطنه هاميلتون.

وارتفعت حظوظ سائق الإمارة بالفوز بالسباق الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2019 حين فاز بقلوب التيفوزي وتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم منذ فوزه الأخير في النمسا في 10 تموز/يوليو، بعدما عوقب العديد من منافسيه المباشرين، وتحديداً فيرستابن بالتراجع عند خط انطلاق سباق الأحد.

إلاّ أن ذلك ربما لن يشكّل حجر عثرة في مسار الهولندي الذي كان أحرز لقب سباق بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان في 28 آب/أغسطس عقب انطلاقه من المركز الرابع عشر.

في مونتسا، حصل "ماد ماكس" على عقوبة التراجع 5 مراكز مقابل 10 مراكز لزميله بيريس بسبب تبديل محرك سيارتيهما، فيما سينطلق ساينس من المراكز الأخيرة عقب تبديله أكثر من قطعة على متن سيارته، على غرار هاميلتون الذي ينضم إليه الياباني يوكي تسونودا (ألفاتاوري) وزميله السابق الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو).

أكد مدير "سكوديريا فيراري" ماتيا بينوتو على طموحات فريقه بالتتويج في "منزله" قبل انطلاق السباق، قائلاً "هدفنا هو الفوز في كل سباق، وهذا يشمل مونتسا".

وسبق انطلاق الفترة الأولى دقيقة صمت حداداً على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وانضم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الإماراتي محمد بن سليّم والمدير التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي والمدير التقني السابق البريطاني روس براون إلى هاميلتون وراسل أثناء المراسم.

قال دومينيكالي "تبعث الفورمولا واحد بأحر تعازيها إلى العائلة المالكة وإلى شعب المملكة المتحدة والكومنولث".

ومن المقرر وقوف دقيقة صمت أخرى قبل سباق الأحد.

1.شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:22.410 دقيقة (25 عدد اللفات)

2.كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:22.487 د. (23)

3.جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.689 د. (27)

4.لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.831 د. (24)

5.ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:22.840 د. (27)

6.استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:23.075 د. (28)

7.فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:23.099 د. (26)

8.يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:23.260 د. (26)

9.فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:23.394 د. (27)

10.دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:23.511 د. (26)

1.كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:21.664 د. (24 عدد اللفات)

2.ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:21.807 د. (27)

3.شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:21.857 د. (23)

4.لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:22.338 د. (29)

5.جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.386 د. (24)

6.سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:22.394 د. (26)

7.لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.503 د. (25)

8. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:22.728 د. (29)

9.فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:22.752 د. (28)

10.ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:22.835 د. (24)

© 2022 AFP