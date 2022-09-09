رالي أكروبوليس اليوناني: لوب في الصدارة مع نهاية اليوم الأوّل

يواجه متصدر ترتيب السائقين الفنلندي كالي روفانبيرا منافسة قوية من بطل العالم للراليات تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب متصدر رالي أكروبوليس اليوناني مع نهاية منافسات اليوم الأوّل في 9 ايلول/سبتمبر 2022

لمياء (اليونان) (أ ف ب) – أثبت الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، على متن "فورد بوما" أنه لم يفقد بريقه وسحره القيادي بتصدره ترتيب رالي أكروبوليس اليوناني، الجمعة مع نهاية منافسات اليوم الأوّل من الجولة العاشرة للبطولة العالمية.

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وحقق لوب الذي يخوض برنامجاً جزئياً مع فورد وقتاً قدره 1:12.11.9 ساعة متقدماً بفارق 1.7 ثانية عن مواطنه الشاب بيار-لويس لوبيه خلف مقود سيارة فورد أيضاً، في حين احتل الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا (21 عاماً)، متصدر ترتيب السائقين والساعي خلف لقبه الاوّل العالمي، المركز التاسع.

وفاز روفانبيرا هذا العام بخمسة راليات بعدما بات العام الماضي أصغر سائق يفوز باحدى الجولات العالمية (رالي إستونيا)، في حين اصبح لوب في سن الـ 48 عاماً أكبر سائق يتوج في احدى الجولات بفوزه برالي مونتي كارلو مطلع العام الحالي.

ويتأخر روفانبيرا بأكثر من دقيقة عن لوب، وصيف رالي داكار مرتين، بعدما عانى من كونه أول سيارة مفتتحة للمسارات طوال اليوم على طرقات حصوية انعكست سلباً على تماسك سيارته تويوتا مقارنة مع باقي منافسيه.

قال لوب عقب وصوله إلى خط نهاية المرحلة السابعة الأخيرة لهذا اليوم "لقد كان يوماً أشبه بحلم. حتّى لو واجهنا مشاكل مع المكابح في بداية المرحلة الاخيرة".

ونجح لوب في تسجيل أسرع الاوقات في اربع مراحل من اصل 6 تألف منها اليوم الأوّل، عاكساً قدراته القيادية وهيمنته التي تميز بها خلال تسّديه بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" خلال 9 أعوام متتالية. فيما كان لوبيه الاسرع في الخامسة والسادسة والبلجيكيي تييري نويفيل، صاحب المركز الرابع، على متن هيونداي في الاولى الافتتاحية الخميس.

وتجلس إلى جانب لوب ملاحته مواطنته إيزابيل غالميش وذلك بعد قرار تخليه عن رفيق دربه دانيال إيلينا، حيث شاركت للمرة الأولى في مونتي كارلو، ثم في راليي البرتغال وسفاري كينيا، علماً أن رالي أكروبوليس اليوناني يشكّل آخر محطة لهذا الثنائي هذا العام ضمن برنامجه الجزئي مع الحظيرة البريطانية أم-سبوت.

الترتيب المبدئي للخمسة الاوائل:

1-الفرنسي سيباستيان لوب (أم-سبورت فورد) 1:12.11.9 ساعة

2-الفرنسي بيار-لويس لوبيه(أم-سبورت فورد) بفارق 1.7 ثانية

3-الفنلندي إيسابيكا لابي (تويوتا) بفارق 8.7 ث.

4-البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) بفارق 16 ث.

5-الاسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 22.2 ث.

© 2022 AFP