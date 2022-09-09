فلاشينغ ميدوز: جابر أول إفريقية في النهائي وتلاقي الأولى عالمياً شفيونتيك

كينا بيتانكور ا ف ب

تفوقت جابر بسهولة على الفرنسية غارسيا في نصف النهائي

نيويورك (أ ف ب) – أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث ستواجه المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك.

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وتغلبت جابر المصنفة خامسة على الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة 6-1 و6-3، وشفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 3-6 و6-1 و6-4.

وهذه نتيجة رائعة جديدة لجابر، بعد أن اصبحت أيضاً أول إفريقية تبلغ نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو.

وسيطرت جابر على غارسيا من البداية حتى النهاية في مباراة من طرف واحد دامت نحو ساعة.

قالت التونسية البالغة 28 عاماً "الشعور رائع. بعد ويمبلدون شعرت بضغط كبير علي، وأنا مرتاحة حقا للحفاظ على نتائجي".

تابعت ابنة قصر هلال "بدأ موسم الأرضيات الصلبة بشكل سيء نوعاً ما، لكني سعيدة لبلوغ النهائي هنا".

وفي المباراة الثانية، قلبت شفيونتيك تأخرها أمام سابالينكا إلى فوز بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و6-4 على ملعب أرثر آش.

وهذه أول مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة رولان غاروس مرتين، نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

وقالت شفيونتيك ان استراحتها لدخول الحمام بعد خسارة المجموعة الأولى كانت حاسمة في قلب النتيجة "كنت بحاجة للذهاب. بالتأكيد شعرت بأني أكثر خفة. أنا آسفة هذا مقرف".

تابعت ابنة الحادية والعشرين "حاولت استخدام هذا الوقت للتفكير بما يجب تغييره لأني اتذكر عندما كنت صغيرة بأني كنت أبكي في الحمام بعد خسارة مجموعة. لكن هذه المرّة فكّرت بوجوب التغيير وبالفعل قمت بحلّ المشكلة".

وكانت سابالينكا تبحث عن التأهل لأول نهائي كبير في مسيرتها، بعد خروجها من نصف نهائي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي. لكن ابنة الرابعة والعشرين تراجعت، مهدرة تقدمها في المجموعة الثالثة.

© 2022 AFP