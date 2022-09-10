ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل ايران مسؤوليته (وزارة)

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البانيا تحمل ايران مسؤولية هجوم الكتروني جديد تعرضت له انظمة شرطتها الوطنية

تيرانا (أ ف ب) – تعرضت ألبانيا لهجوم الكتروني جديد استهدف شرطتها، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية الالبانية السبت متهمة مجددا ايران، بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في تموز/يوليو.

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واورد بيان الداخلية أن "الانظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة لهجوم الكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في تموز/يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد".

وتابعت الوزارة في بيانها "بغية تحييد العمل الإجرامي وضمان أمن الأنظمة" وضعت السلطات الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة.

وندّد رئيس الوزراء إيدي راما في تغريدة بـ"هجوم سيبراني جديد (ارتكبه) المهاجمون أنفسهم الذين سبق أن دانتهم الدول الصديقة والحليفة لألبانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما أعلنت تيرانا في السابع من أيلول/سبتمبر أن إيران تقف وراء هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف البنى التحتية الرقمية لحكومة الألبانية.

ودانت طهران "بشدة" السبت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مشدّدة على أن قرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية استند "إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

© 2022 AFP