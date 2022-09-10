بطولة إيطاليا: نابولي ينتزع الصدارة موقتا وفوز قاتل لإنتر

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الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يسجل هدف فوز إنتر على تورينتو في الدوري الايطالي لكرة القدم في 10 ايلول/سبتمبر 2022

روما (أ ف ب) – انتزع نابولي الذي لم يخسر هذا الموسم في مختلف المسابقات، صدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم موقتا من اتالانتا بفوزه الصعب على مضيفه سبيتسيا 1-صفر في المرحلة السادسة السبت، فيما حقق إنتر فوزًا قاتلا بالنتيجة ذاتها على ضيفه تورينو.

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وانتظر الفريق الجنوبي الساعي الى احراز لقبه الاول في الدوري منذ عام 1990 بقيادة الاسطورة الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا، حتى الدقيقة 89 ليسجل له جاكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد.

ورفع نابولي رصيده الى 14 نقطة بانتظار مباراة اتالانتا (13) وضيفه كريمونيزي الاحد.

ويملك نابولي 4 انتصارات مقابل تعادلين في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي بالاضافة الى فوزه اللافت على ليفربول الانكليزي 4-1 في الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع الحالي.

خاض نابولي المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن (23 عامًا) بعد الاصابة التي تعرض لها خلال الشوط الاول من المباراة ضد ليفربول، فخرج قبل اربع دقائق من نهايتها وحل بدلا منه الارجنتيني جيوفاني سيميوني.

وسيغيب أوسيمهن عن مباراتي فريقه ايضا ضد ميلان نهاية الاسبوع المقبل في الدوري المحلي، وضد رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

كان نابولي الفريق الافضل طوال المباراة وشكل جناحه الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، احد ابرز لاعبي الدوري حتى الان (سجل 4 اهداف)، خطورة كبيرة على مرمى سبيستيا لكن حارس الاخير تألق في التصدي لمحاولتيه في الدقيقتين 15 و23.

وواصل نابولي افضليته في الشوط الثاني وتمكن بعد محاولات عدة من تسجيل هدف الفوز عندما تلقى راسبادوري كرة متقنة من الجناح المكسيكي هيرفينغ لوتسانو ليودع الكرة في الشباك (89).

وشهدت نهاية المباراة طرد مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بعد مناوشات مع مقعد اللاعبين الاحتياطيين للمنافس.

وتنفس إنتر الصعداء، فبعد خسارته مباراة الدربي ضد جاره ميلان 2-3 الاسبوع الماضي، ثم السقوط على ارضه امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-2 في دوري الابطال الاربعاء الماضي، خرج بفوز صعب على ضيفه تورينو 1-صفر على ملعب سان سيرو.

وسجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف اثر تمريرة متقنة من كرة رائعة ساقطة "لوب" من نيكولو باريلا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

استمر غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف إنتر بسبب اصابة عضلية، فشارك الثنائي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني المخضرم ادين دجيكو في خط المقدمة.

وكانت الفرصة الاولى لتورينو عندما قام الكرواتي نيكولا فلاسيتش بمجهود فردي رائع تخطى فيه اكثر من مدافع قبل ان يطلق كرة زاحفة تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش ببراعة (20).

في المقابل، كانت هجمات إنتر خجولة وكانت الابرز تسديدة لدجيكو بعد لعبة مشتركة مع مارتينيس ارتمى عليها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (66).

ثم حسم بروزوفيتش النتيجة لصالح فريقه عندما كسر مصيدة التسلل وغمز الكرة بسن القدم داخل الشباك (89).

ويحل لاحقًا ميلان بطل الموسم الماضي ضيفًا على سمبدوريا.

© 2022 AFP