بطولة فرنسا: سان جرمان يسترد الصدارة بفوز صعب على بريست

فرانك فيف ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار محتفلا بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى ميتز في الدوري الفرنسي لكرة القدم. 10 ايلول/سبتمبر 2022

باريس (أ ف ب) – استرد باريس سان جرمان صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه بريست 1-صفر السبت في المرحلة السابعة، في حين واصل مرسيليا مطاردته بقلب تخلفه امام ليل الى فوز 2-1.

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وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بعد تلقيه كرة متقنة داخل المنطقة من الارجنتيني ليونيل ميسي ليتابعها بيسراه داخل الشباك (30).

ويدين سان جرمان ايضا لحارس مرماه الايطالي العملاق جانلويجي دوناروما الذي انقذ مرماه من ركلة جزاء انبرى لها المهاجم الجزائري إسلام سليماني اثر خطا ارتكب عليه من قبل مدافع فريق العاصمة بريسنل كيمبيبي (71).

ورفع سان جرمان رصيده الى 19 نقطة متساويا مع مرسيليا مقابل 17 للنس الفائز على تروا 1-صفر الجمعة.

ودخل سان جرمان المواجهة ضد ضيفه المتواضع الذي يحتل المركز السابع عشر وهو مرشح بقوة لحصد النقاط الثلاث وعلى الرغم من البداية الجيدة بقيادة ثلاثيه الشهير نيمار وميسي وكيليان مبابي، لم يحسن استغلال الفرص الكثيرة التي سنحت له.

وافتتح نيمار التسجيل مستغلا تمريرة امامية من ميسي فسيطر على الكرة بيمناه وسط مراقبة من احد مدافعي بريست قبل ان يطلقها بيسراه بعيدا عن حارس المرمى (30).

ورفع نيمار رصيده الى ثمانية أهداف في الدوري لينفرد بصدارة الهدافين أمام مبابي (7).

ثم قام البرازيلي بتمرير كرة متقنة لمبابي الذي انفرد بالحارس وسجل في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومنح مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه الفرصة لبعض الوافدين الجدد الى الفريق وابرزهم صانع الالعاب الاسباني فابيان رويس والمهاجم الشاب هوغو ايكيتيكي.

وقال غالتييه "من الصعب دائما خوض مباراة مباشرة بعد دوري الابطال. هذا النوع من المباريات يستنفد طاقة كبيرة بدنيًا ومعنويًا".

واضاف "لا اقول هنا إن الفريق لا يحاول اللعب لكن ربما لا توجد رغبة مماثلة للقيام بالجهد الذي رأيناه هذا الموسم".

ودى سؤاله لماذا لم يلجأ الى اراحة احد نجومه الثلاثة اجاب "كنت اريد بدء المباراة باقوى تشكيلة ممكنة لكي نحسم النتيجة مبكرا ثم القيام بالتبديلات بشكل مبكر ايضا".

يذكر ان سان جرمان مدعو لمواجهة ماكابي تل ابيب الاسبوع المقبل في الجولة الثانية من دوري الابطال بعد ان استهل مشواره بفوز ثمين على يوفنتوس الايطالي منافسه الرئيس على صدارة المجموعة 2-1 في ملعب بارك دي برانس منتصف الاسبوع.

وعلى ملعب "فيلودروم"، قلب مرسيليا تخلفه امام ليل صفر-1 الى فوز 2-1.

مرة جديدة بقي مهاجم مرسيليا وقائده ديميتري باييت على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

افتتح البرازيلي اسمايلي التسجيل للضيوف، لكن مرسيليا ادرك التعادل بواسطة مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيس (26) رافعا رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم في صفوف فريقه الجديد.

ثم سجل صامويل جيغو هدف الفوز (61).

وكان مرسيليا المنقوص عدديا خسر امام توتنهام الانكليزي صفر-2 في مستهل مشواره القاري في دوري الابطال قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت الالماني في الجولة الثانية الثلاثاء.

والفوز هو السادس لمرسيليا هذا الموسم مقابل تعادل واحد بقيادة مدربه الجديد الكرواتي ايغور تودور.

© 2022 AFP