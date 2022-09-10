فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تسقط جابر وتحقق اللقب الكبير الثالث في مسيرتها

تيموثي. كلاري ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الثالث في البطولات الكبرى والاول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة 6-2، 7-6 (7/5).

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وحُرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية هذا العام وخسرته امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وباتت شفيونتيك أول لاعبة بولندية تحرز اللقب في نيويورك لتحرز لقبها الكبير الثاني هذا العام والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

وتعود المرة الأخيرة التي نجحت فيها لاعبة في الفوز بلقبين كبيرين في عام واحد إلى 2016 عندما توجت الألمانية أنجليك كيربر بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز.

وواصلت شفيونتيك مستوياتها الرائعة هذا العام وحققت لقبها السابع بعد الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت، روما ورولان غاروس إثر سلسلة مذهلة حققت خلالها 37 فوزًا متتاليًا.

من جهتها، كانت تأمل جابر في أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي.

وستصعد جابر من المركز الخامس الى الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.

وهذا الفوز الثالث لشفيونتيك على التونسية مقابل اثنين لجابر التي فشلت في الثأر من خسارتها ضد البولندية في نهائي دورة روما للألف هذا العام.

© 2022 AFP