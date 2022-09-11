بطولة ألمانيا: أونيون برلين يتربع على الصدارة بانتظار خدمة من مونشنغلادباخ

اوي كرافت ا ف ب

لاعبو اونيون برلين يحتفلون بعد التسجيل في مرمى كولن خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم. كولن، غرب المانيا، في 11 ايلول/سبتمبر 2022

برلين (أ ف ب) – تربع أونيون برلين على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بتحقيقه فوزه الرابع، وجاء على حساب مضيفه كولن 1-صفر الأحد في المرحلة السادسة التي تختتم لاحقاً بلقاء بوروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ الذي بإمكانه إزاحة نادي العاصمة في حال فوزه.

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ويدين أونيون برلين بوجوده في الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تعثر السبت بالتعادل مع شتوتغارت 2-2، الى مدافع كولن تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط الثلاث حين حول الكرة في شباك فريقه عند طريق الخطأ منذ الدقيقة الرابعة خلال اعتراضه عرضية السورينامي شيرالدو بيكر.

وكان بإمكان نادي العاصمة إضافة هدف ثانٍ لو نجح الأميركي جوردان سيباتشو في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أكمله كولن بعشرة لاعبين في آخر تسع دقائق بعد طرد لوكا كيليان (81).

وأثبت أونيون برلين أن تعادله في المرحلة السابقة مع بايرن ميونيخ (1-1) ليس من فراغ، لاسيما أنه تفوق أيضاً على لايبزيغ 2-1 وحسم الدربي ضد هرتا برلين 3-1 وسحق العائد شالكه 6-1 خارج الديار، ليكون الوحيد الى جانب العملاق البافاري لم يخسرا حتى الآن.

وفي ظل وجود فرايبورغ رابعاً الآن بفارق نقطتين فقط عنه، يمني نادي العاصمة النفس بخدمة من مونشنغلادباخ في وقت لاحق الأحد.

© 2022 AFP