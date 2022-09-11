بطولة فرنسا: لوريان ينفرد بالمركز الرابع موقتا

مهاجم أنجيه الدولي المغربي سفيان بوفال لحظة تسديده ركلة جزاء في المباراة ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي في 11 أيلول/سبتمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – انفرد لوريان بالمركز الرابع مؤقتا بفوزه على ضيفه نانت 3-2 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وكان نانت البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني إغناتيوس غاناغو في الدقيقة 13، بيد أن فرحته لم تدم سوى ست دقائق حيث أدرك البوركينابي دانغو واتارا التعادل (19).

ومنح يوان كاثلين التقدم للوريان بعد ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني (60)، وعزز المالي إبراهيما كونيه بالهدف الثالث (74)، قبل أن يسجل النيجيري موزيس سايمون الهدف الثاني للضيوف (85).

وهو الفوز الثالث تواليا للوريان والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق ليون الذي يحل ضيفا على موناكو لاحقا، فيما مني نانت بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وقاد المهاجم الدولي المغربي زكرياء أبوخلال فريقه تولوز إلى وقف سلسلته السلبية في مبارياته الأربع الأخيرة عندما سجل له هدف الفوز في مرمى ضيفه رينس في الدقيقة 31.

وهو الفوز الثاني لتولوز هذا الموسم والأول بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية، فرفع رصيده الى ثماني نقاط وارتقى الى المركز الحادي عشر مؤقتا بفارق الاهداف خلف موناكو، فيما تجمد رصيد رينس عند ست نقاط وتراجع إلى المركز السادس عشر.

وقاد المهاجم الدولي المغربي الآخر سفيان بوفال فريقه أنجيه إلى فوزه الأول عندما سجل الهدف الثاني في مرمى ضيفه مونبلييه 2-1.

وقلب أنجيه تخلفه بهدف لأرنو نوردين (7) إلى انتصارا بهدفين ل هونو (9) وبوفال (69 من ركلة جزاء).

وبقي أنجيه الذي تعادل في مباراتيه الاوليين قبل أن يتعرض لأربع هزائم متتالية، في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط، ومونبلييه في المركز الثامن مؤقتا برصيد تسع نقاط بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم.

وعمق نيس جراح مضيفه أجاكسيو عندما ألحق به الخسارة الخامسة تواليا والسادسة هذا الموسم، وذلك بفوزه عليه بهدف وحيد سجله الدولي الجزائري أندي ديلور في الدقيقة 65.

وصعد نيس الى المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط مقابل نقطة واحدة لأجاكسيو صاحب المركز الأخير والوحيد إلى جانب ستراسبورغ لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

وسقط ستراسبورغ في فخ التعادل السلبي مع ضيفه كليرمون فيران.

ويلعب لاحقا أيضا رين مع أوكسير.

© 2022 AFP