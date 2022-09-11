رالي أكروبوليس اليوناني: فوز نويفيل وثلاثية تاريخية لهيونداي

أريس ميسينيس ا ف ب

سائق هيونداي البلجيكي تييري نويفيل خلال احدى المراحل الخاصة بالسرعة في رالي أكروبوليس اليوناني ضمن بطولة العالم للراليات في 10 أيلول/سبتمبر 2022

لمياء (اليونان) (أ ف ب) – فاز سائق هيونداي البلجيكي تييري نويفيل الأحد برالي أكروبوليس اليوناني، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للراليات من أصل 13، فيما هيمن الصانع الكوري الجنوبي على المراكز الثلاثة الأولى بحلول الاستوني أوت تاناك والإسباني داني سوردو في المركزين الثاني والثالث توالياً.

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وهي المرة الأولى في تاريخ هيونداي يحتل فيها المراكز الثلاثة الاولى لاحدى الجولات العالمية (دبليو آر سي) منذ مشاركته في العام 2014، والثانية هذه العام لصانع وحيد بعد انجاز تويوتا في رالي سفاري كينيا، حيث هيمن الصانع الياباني على المراكز الأربعة الأولى.

وحقق نويفيل فوزه الأوّل هذا العام والأوّل منذ رالي إيبر البلجيكي 2021، والـ 16 في مسيرته في البطولة العالمية، بعدما أحكم سيطرته على اليوم الأخير للمنافسات وحافظ على فارق 15 ثانية بينه وبين تاناك، بطل العالم 2019، مع نهاية المرحلة السادسة عشرة الأخيرة الـ "باور ستايدج"، بمسافة 16 كيلومتراً، والتي تمنح الخمسة الأوائل نقاطاً.

قال نويفيل "أنا سعيد جداً للفريق، لان بداية الموسم كانت معقدة كثيراً".

وتابع البلجيكي المنضم إلى هيونداي منذ بداياته في "دبليو آر سي" وحقق معه جميع انتصاراته، علماً انه حلّ وصيفاً لبطل العالم خمس مرات "هي المرة الاولى التي نحقق فيها ثلاثية (المراكز) وهذا الانجاز يكافىء سنوات من العمل".

ووصل الفرنسي بيار-لويس لوبيه (فورد بوما) المتصدر بعد خروج زميله مواطنه سيباستيان لوب، بطل العالم تسع مرات، صباح السبت جراء مشكلة كهربائية مع نهاية المرحلة الثامنة، رابعاً بعدما واجه بدوره عدة مشاكل في اليوم ذاته (انثقاب الاطار)، مستفيداً من انسحاب سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز على طريق الوصل المؤدية للمرحلة الـ 14 لليوم الأخير بسبب مشكلة في شاحن الهواء (توربو).

ولم تكن حال الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا، متصدر ترتيب السائقين والساعي للقبه الأوّل العالمي في مسيرته في سن الـ 21 عاماً، أفضل اذ ارتكب خلف مقود سيارته تويوتا خطأ السبت حين كان ضمن جدول ترتيب النقاط (اصطدم بشجرة)، ليتراجع للمركز الـ 15 خارج النقاط، لكنه عوّض بتسجيله ثاني أسرع توقيت في الـ "باور ستايدج" ليحصل على 4 نقاط رافعاً رصيده إلى 207 نقاط.

وهو الرالي الثاني توالياً، بعد بلجيكا، يخرج منه روفانبيرا خالي الوفاض في الترتيب النهائي، علماً انه فاز هذا العام بخمس جولات (السويد وكرواتيا والبرتغال وكينيا وإستونيا).

ونجح تاناك، ثاني ترتيب السائقين (154) والذي أضاف إلى رصيده نقاط أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة (5)، ونويفيل الثالث (131) في تقليص الفارق مع الفنلندي إلى 53 و76 نقطة توالياً.

وسجل نويفيل أسرع الاوقات في 5 مراحل خاصة بالسرعة، مقابل 4 لكل من لوب وتاناك، و2 للوبيه وواحدة لسوردو.

وتقام الجولة المقبلة في نيوزيلندا من 29 الشهر الحالي حتّى 2 تشرين الأوّل/أكتوبر، قبل اقامة الجولتين الاخيرتين في اسبانيا في تشرين الأوّل/اكتوبر واليابان في تشرين الثاني/نوفمبر.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1-البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) 3:34.52 ساعات

2-الإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 15 ثانية

3-الاسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 1:49.7 دقيقة

4-الفرنسي بيار-لويس لوبيه(أم-سبورت فورد) بفارق 3:42.2 د.

5-الإيرلندي غريغ برين (أم-سبورت فورد) بفارق 4:09 د.

- ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 207 نقطة

2. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) 154

3. البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) 131

4. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 116

5- الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) 100

- ترتيب بطولة الصانعين:

1- تويوتا 404 نقطة

2- هيونداي 341

3- أم-سبورت/فورد 214

4- تويوتا 112

© 2022 AFP