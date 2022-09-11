فلاشينغ ميدوز: جابر "أسعى لاحتلال المرتبة الأولى عالمياً"

نيويورك (أ ف ب) – تبدو التونسية أنس جابر واثقة من أنها ستحصل على فرص أخرى للفوز بلقب احدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب غداة خسارتها نهائي فلاشينغ ميدوز أمام البولندية إيغا شفيونتيك وقبلها في نهائي ويمبلدون الانكليزية، وحددت هدفها للعام المقبل باحتلالها "المرتبة الأولى عالمياً".

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وسترتقي التونسية، ابنة الـ 28 عاماً، إلى المركز الثاني عالمياً الإثنين خلف شفيونتيك مع صدور التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

سؤال: كيف تحللين مباراتك؟

جواب: "لقد بدأت (شفيونتيك) بقوة ومارست عليّ ضغوطات كبيرة. كنت أحاول الدخول في أجواء المباراة. كان الأمر صعباً للغاية، لا سيما أنها قدمت أداءً جيداً في بعض الأحيان.

في المجموعة الثانية، حصلت على بعض الفرص. عدت لتقليص النتيجة، عدت... كنت أرغب في مرحلة ما أن أكون في المقدمة والبناء على ذلك. في بعض الأحيان، لم تلعب بنفس مستوى المجموعة الأولى وربما كان يجب أن أجرب حظي أكثر. ولكن لأكون صريحةً، لا أشعر بأي ندم لأنني فعلت كل شيء ممكن. ربما كنت أرغب في الارسال بشكل أفضل قليلاً. كان سيساعدني ذلك كثيراً. نحن نعرف كيف تلعب إيغا في المباريات النهائية، ومن الصعب جداً الفوز عليها، لذلك سأحافظ على الإيجابية وأعمل على ما فاتني اليوم (السبت)".

سؤال: لعبت في نهائيين من البطولات الأربع الكبرى في شهرين. الآن، سيتعين عليك الانتظار أربعة أشهر لخوض غمار منافسات بطولة أستراليا المفتوحة مجدداً: هل سينفذ صبرك، أو انك سعيدة لحصولك على المزيد من الوقت؟

جواب: "من الجيد أن يكون لديّ المزيد من الوقت للاستعداد. لكن لديّ بطولة كبيرة قادمة، ماسترز (من 31 تشرين الأوّل/أكتوبر حتّى 7 تشرين الثاني/نوفمبر). هي مهمة بالنسبة لي وأعتبرها بطولة مصغّرة من بطولات الغراند سلام.

لطالما حلمت بالمشاركة فيها، أتمنى بناء المزيد من الثقة هناك للاستعداد جيداً للموسم المقبل لأنني أعوّل كثيراً على العام المقبل. من ناحية النقاط، لست مضطرة للدفاع عنها في أستراليا ولا في رولان غاروس ولا في ويمبلدون، وهذا أمر جيد. لذا، فأنا بالتأكيد أسعى لاحتلال المرتبة الأولى عالمياً.

سؤال: هل من الأصعب تقبّل هذه الخسارة مقارنة مع ويمبلدون؟

جواب: "كان من الصعب تقبّل الخسارة في نهائي بطولة ويمبلدون، وهذه أيضاً. سنرى في غضون أيام قليلة ما إذا سأتمكن من النوم قليلاً. لكن هذه هي لعبة كرة المضرب. وهذا كل ما في الأمر: لقد استغرقت وقتاً طويلاً للفوز بأول لقب لي في دورات رابطة اللاعبات المحترفات، لذا أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للفوز بلقب كبير أيضاً. أهم شيء هو تقبّل الأمر والتعلم من الخسارة في المباريات النهائية. لكنني لن أستسلم وأنا متأكدة من أنني سأخوض المزيد من النهائيات وأعلم أنني سأقدم أفضل ما لديّ".

تصريحات مستقاة من المؤتمر الصحافي عقب المباراة النهائية ضد شفيونتيك.

© 2022 AFP