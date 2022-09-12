ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 12 قتيلا

محمد خليل ا ف ب/ارشيف

عنصر من خفر السواحل التونسي يراقب البحر في بنزرت (شمال) خلال دورية في 30 آذار/مارس 2017

تونس (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 12 شخصا اثر انتشال ست جثث، على ما أفادت وزارة الداخلية الاثنين.

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وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصا جميعهم تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (شرق) في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقا لمصدر أمني.

وغرق المركب ليلة الأربعاء الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية.

وانتشلت الجثث الست الأحد بعد ان تم العثور على ست جثث الخميس وفقا لوزارة الداخلية التي أكدت انقاذ 14 شخصا.

واعترضت السلطات الأمنية التونسية أو أنقذت خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر، على ما أظهرت احصاءات رسمية.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

وفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

© 2022 AFP