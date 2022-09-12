الإمارات ترد طلب الدنمارك تسليمها بريطانيا متّهما باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار دولار

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

كوبنهاغن (أ ف ب) – ردّت محكمة في دبي الإثنين طلب الدنمارك تسليمها بريطانيا متّهما باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار يورو، وفق ما صرّح أحد وكلائه لوكالة فرانس برس.

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وكانت شرطة دبي أوقفت سنجاي شاه، وهو مستثمر عبر صندوق للتحوّط، في حزيران/يونيو بطلب من الدنمارك.

وشاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

وقال محاميه كاري بيلمان في تصريح لفرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن الطلب قد رُفض لعدم كفاية المعلومات التي قدّمتها الدنمارك".

وقال وزير العدل الدنماركي ماتياس تيسفاي إن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وفي حزيران/يونيو قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقا لكي يُحاكم في الدنمارك.

وقالت الشرطة إن توقيفه تم من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.

© 2022 AFP