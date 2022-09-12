اليورو يسجل ارتفاعا والبنك المركزي الأوروبي يمهد لرفع الفائدة مجددا

فريد تانو ا ف ب/ارشيف

ورقتان نقديتان من الدولار واليورو في بريست بغرب فرنسا، في 6 أيلول/سبتمبر 2022

لندن (أ ف ب) – سجل اليورو ارتفاعا الإثنين أمام عملات منافسة، غداة تمهيد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل لاحتمال إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع معدلات الفائدة مجددا لكبح التضخم المتصاعد.

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وارتفعت العملة الأوروبية الواحدة بنسبة 1,6 بالمئة في مقابل الين وبأكثر من 1,4 بالمئة في مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي معدلات الفائدة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغة 0,75 نقطة مئوية، وحذر من أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة.

والأحد مهد ناغل لاحتمال أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة وسط استمرار تصاعد التضخم.

ويتوقع المراقبون الآن أن يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة كبيرة في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المحلل كريغ إرلام من مؤسسة أواندا للخدمات المالية "يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة مجددا بعد تلك التصريحات".

أضاف بأن التوقعات كانت تشير إلى انتعاش اليورو بعد الخسائر الكبيرة في الأيام الماضية، ومنها تراجعه الأسبوع الماضي إلى أدنى معدلاته أمام الدولار في 20 عاما.

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي لكلفة الإقراض على أعقاب إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن تشديد السياسات النقدية للتصدي للارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية.

© 2022 AFP