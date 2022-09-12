دورة الياسمين: النجمة التونسية جابر تشارك على أرضها

أنجيلا وايس ا ف ب

التونسية أنس جابر مع درع المركز الثاني لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عقب خسارتها أمام البولندية إيغا شفيونتيك في نيويورك في 10 أيلول/سبتمبر 2022

تونس (أ ف ب) – أكّد الاتحاد التونسي لكرة المضرب الإثنين مشاركة النجمة أنس جابر بدورة الياسمين المفتوحة الأولى من نوعها في البلاد، والتي ستقام في محافظة المنستير الساحلية (شرق) مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وأكدت رئيسة الاتحاد التونسي للتنس سلمى المولهي لفرانس براس مشاركة جابر المصنفة ثانيا عالميا، في الدورة التي تنطلق في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر وتستمر حتى التاسع منه والبالغة جوائزها 250 ألف دولار أميركي.

ولم يُعلن رسمياً عن قائمة اللاعبات المشاركات في احدى دورات فئة الـ250.

وستلعب جابر (28 عاماً) أو كما يلقبها التونسيون بـ"وزيرة السعادة" على ملاعب المنستير حيث وُلدت في مدينة قصر هلال الساحلية (شرق)، في 28 آب/أغسطس 1994، في عائلة تتكوّن من شابين وفتاتين هي أصغرهم.

استعادت جابر (28 عاما) وصافة التصنيف العالمي من الاستونية أنيت كونتافيت، بعد وصولها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الى النهائي الكبير الثاني لها توالياً بعد ويمبلدون، قبل أن تخسر أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً حيث كانت تسعى أن تصبح أول لاعبة إفريقية وعربية تحرز لقب بطولة كبرى.

وتبدو جابر واثقة من أنها ستحصل على فرص أخرى للفوز بلقب احدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب غداة خسارتها نهائي فلاشينغ ميدوز، وحددت هدفها للعام المقبل باحتلالها "المرتبة الأولى عالمياً".

© 2022 AFP