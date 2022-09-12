منتدى حول حقوق الانسان في قطر قبل المونديال

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب

ملعب لوسيل الذي يتسّع لـ80 ألف متفرّج، وسيحتضن المباراة النهائية في مونديال قطر 2022

الدوحة (أ ف ب) – بدأ في قطر الإثنين أول منتدى لحقوق الإنسان يتناول قضايا أثارت انتقادات للدولة التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم ابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تحت عنوان "احترام وحماية حقوق الإنسان في سياق مهام الضبط الإداري لهيئة الشرطة في حفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم - فيفا قطر 2022".

وأكّدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ريم بنت عبد الله العطية في افتتاح المنتدى أن البطولة "فرصة" للعمل على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان.

وتتعرّض سلطات الإمارة الخليجية الصغيرة بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية على خلفية ظروف عمل الاجانب، لا سيما في قطاعات البناء، وتطرح علامات استفهام حيال مدى قبولها لمجتمعات المثليين خلال البطولة أو حتى الكلفة البيئية لمكيفات الهواء في الملاعب.

وجاء في "ورقة عمل" وزعتها اللجنة خلال المنتدى الذي تستمر أعماله حتى الثلاثاء، دعوة لضرورة "مكافحة التمييز والتعصب أينما كانا داخل السياق الرياضي وخارجه".

وأكدت على "احترام الدولة لحالة التنوع الثقافي لجمهور المونديال في إطار حرصها على تكريس قيم السلم الاجتماعي واحترام وقبول الآخر".

لكنّها ذكرت أنّ "ما ينتظره المجتمع القطري بالمقابل من هذا الجمهور من مراعاة لقيمه وعاداته وذلك عملا بمقوله سمو أمير البلاد (..) بأنّ الجميع مرحب به في مقابل احترام ثقافتنا".

© 2022 AFP