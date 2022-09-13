أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا الى السواحل الإيطالية منذ مطلع 2022 (منظمة)

محمد خليل ا ف ب/ارشيف

عنصر من خفر السواحل التونسي يراقب البحر في بنزرت (شمال) خلال دورية في 30 آذار/مارس 2017

تونس (أ ف ب) – أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثلاثاء وصول أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل الايطالية من بينهم 2635 قاصرا مند مطلع العام الحالي.

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ومنذ كانون الثاني/يناير وحتى 12 أيلول/سبتمبر 2022 وصل 13449 مهاجرا تونسيا الى ايطاليا مقارنة ب 11042 كانوا وصلوا خلال نفس الفترة في العام 2021، على ما أظهرت احصاءات قدمها المنتدى في مؤتمر صحافي.

ومن بين الواصلين 624 امرأة و2635 قاصرا فضلا عن 1822 قاصرا من دون مرافقة، حسب المنظمة التي أحصت 507 قتيلا قضوا في حوادث غرق قبالة السواحل التونسية منذ مطلع العام.

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في المؤتمر الصحافي إن "أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية" وحمل "رئاسة الجمهورية المسؤولية" في ذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الثلاثاء أن قوات خفر السواحل تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء في السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد من "إحباط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ 554 مجتاز".

والأسبوع الفائت لقي 12 تونسيا حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وأوضح المنتدى أن من أهم الأسباب الدافعة لتزايد الهجرة غير النظامية "المناخ السياسي المتوتر. هناك احساس بالاحباط وانعدام الامن في البلاد".

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

وفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

© 2022 AFP