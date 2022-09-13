بطولة فرنسا: سان جرمان يُعلن غياب كيمبيمبي "لنحو ستة أسابيع"

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – سيغيب مدافع باريس سان جرمان بريسنيل كيمبيمبي الذي خرج مصاباً السبت أمام بريست (1-صفر) ضمن المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي "لنحو ستة أسابيع"، بحسب ما أعلن حامل اللقب الثلاثاء.

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وقال سان جرمان في بيان إنه "بعدما كان ضحية إصابة في أوتار الركبة اليسرى، لن يكون بريسنيل كيمبيمبي متاحاً لمدة ستة أسابيع تقريباً. سيعاد تقييم حالته في غضون ثمانية أيام".

هذا الغياب الطويل يأتي بوقع سيء على كيمبيمبي (27 عاماً، 28 مباراة دولية) والمنتخب الفرنسي قبل نحو شهرين فقط من مونديال قطر 2022 (20 تشرين الثاني/نوفمبر - 18 كانون الأول/ديسمبر).

ومن المقرر أن يعلن مدرب "الديوك" ديدييه ديشان الخميس عن تشكيلته التي ستخوض دوري الأمم الأوروبية نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وبعد تدخّل على لاعب بريست إيرفين كاردونا (90+1)، بقي كيمبيمبي على الأرض لفترة طويلة عندما خاطر بالحصول على بطاقة صفراء ثانية كادت تعرّضه للطرد.

وبعد ذلك، أقدم المدافع على حركة غاضبة عندما دفع يد حكم المباراة الذي طلب منه الهدوء، وعاد مباشرة إلى غرف الملابس وهو يعرج، تاركاً زملاءه لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعدما استخدم المدرب كريستوف غالتييه التبديلات المتاحة.

وتُضاف إصابة كيمبيمبي إلى قائمة طويلة من الإصابات في صفوف المنتخب الفرنسي قبل النافدة الدولية المقبلة، على غرار لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا، والشكوك حيال مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة ولاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي.

© 2022 AFP